



Байден: правительство Нетаниягу потеряет поддержку, если не изменит курс

Правительство Израиля потеряет международную поддержку, если не смягчит свою жесткую позицию по войне в Газе, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC Сету Мейерсу.



Появившись в программе "Поздняя ночь с Сетом Майерсом", Байден обсудил войну между Израилем и ХАМАСом в Газе, продолжающиеся попытки международных посредников добиться временного прекращения огня и освобождения заложников, а также кратко коснулся своих растущих разногласий с правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



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"Израиль пользуется поддержкой подавляющего большинства стран. Если так будет продолжаться с этим невероятно консервативным правительством, с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и другими... они потеряют поддержку во всем мире, а это не в интересах Израиля", - сказал он.

