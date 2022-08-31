



Байден подал заявку на второй президентский срок

Президент США Джо Байден решил во второй раз баллотироваться на занимаемый им пост и подал заявку на регистрацию в избирком.



Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия Байдена в выборах главы государства в 2024 году. б этом сообщается на сайте избиркома 30 августа.



В поданном документе Байден и вице-президент США Камала Харрис указаны как основные кандидаты на выборах 2024 года. Однако по итогам праймериз демократов будет решено, станет ли официально действующий президент США кандидатом от Демократической партии.



Добавим, что заявка в избирком была подана накануне выступления Байдена в Пенсильвании с программной речью "Борьба за душу нации". Событие запланировано на 1 сентября.



Напомним, о планах Байдена во второй раз стать президентом США еще в июле сообщила его пресс-секретарь.