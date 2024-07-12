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Байден отрицает, что собирался ложиться спать пораньше
12.07.2024 10:25 MIGnews.com

Байден отрицает, что собирался ложиться спать пораньше

Президент США Джозеф Байден опроверг сообщения СМИ, что он якобы рано ложится спать и ограничивает свой график.

"Это неправда... Послушайте, я сказал, что вместо того, чтобы начинать каждый день в семь утра и ложиться спать в полночь, было бы разумнее немного замедлить темп", — сказал Джо Байден на пресс-конференции.

Якобы он просто предложил начинать вечерние сборы средств для своей предвыборной кампании на несколько часов раньше.

"Я люблю своих сотрудников, но если постоянно (в график - ред.) что-то добавлять, то мне достанется от жены".
 

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