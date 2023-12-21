



Байден отреагировал на запрет Трампу участвовать в выборах

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Верховного суда Колорадо, который запретил Дональду Трампу баллотироваться на предстоящих выборах президента в 2024 году.



Напомним, что Трампу запретили участвовать в выборах из-за его причастности к штурму Капитолия в 2021 году только в этом штате.



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"Трамп поддержали восстание, это само собой разумеется. Мы все это видели. Независимо от того, применяется ли 14-я поправка или нет, это решение должен принимать суд. Но Трамп определенно поддержал восстание, в этом нет никаких сомнений", - сказал Байден репортерам в Висконсине.