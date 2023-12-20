Трампу запретили участвовать в выборах президента, но есть нюанс
Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в выборах президента США в 2024 году.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Согласно с постановлением суда, Трампа вычеркнут из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате из-за его причастности к штурму Капитолия в 2021 году.
Что примечательно, решение касается только Колорадо. Трамп может подать апелляцию.