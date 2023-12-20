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Трампу запретили участвовать в выборах президента, но есть нюанс
20.12.2023 07:41 Алина Груднева

Трампу запретили участвовать в выборах президента, но есть нюанс

Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. 

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Согласно с постановлением суда, Трампа вычеркнут из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате из-за его причастности к штурму Капитолия в 2021 году. 

Что примечательно, решение касается только Колорадо. Трамп может подать апелляцию.

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