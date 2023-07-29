



Байден ограничит технологические инвестиции США в Китай, - Bloomberg

Президент США Джо Байден намерен подписать указ об ограничении критически важных инвестиций в технологии в Китае до середины августа.

Об этом сообщает Bloomberg.



Приказ будет сосредоточен на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях и не отразится на существующих инвестициях. Однако некоторые транзакции будут запрещены.



Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормообразования, предусматривающего период для комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свое мнение по поводу окончательной версии.



Издание отмечает, что представитель Китая в Вашингтоне ранее в этом месяце заявил, что Пекин отомстит, если США введут новые ограничения на технологии или потоки капитала, но не уточнил, какие действия может предпринять КНР.



