Байден объявил о новом пакете помощи Украине
Президент США Джо Байден 11 июля объявил о выделении страной нового пакета военной помощи для Украины.
Это произошло во время его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Подробности о новом пакете помощи пока что остаются в тайне.
Ранее информационное агентство АР, анонсируя объявление Байдена, сообщило, что объем пакета составляет 225 миллионов долларов. Ожидается, что он будет включать систему ПВО Patriot.
Встреча Байдена и Зеленского продолжается. Детали будут раскрыты позже.