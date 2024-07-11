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Байден объявил о новом пакете помощи Украине
11.07.2024 20:07 Алина Груднева

Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Президент США Джо Байден 11 июля объявил о выделении страной нового пакета военной помощи для Украины.

Это произошло во время его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Подробности о новом пакете помощи пока что остаются в тайне.

Ранее информационное агентство АР, анонсируя объявление Байдена, сообщило, что объем пакета составляет 225 миллионов долларов. Ожидается, что он будет включать систему ПВО Patriot.

Встреча Байдена и Зеленского продолжается. Детали будут раскрыты позже.

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