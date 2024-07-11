



Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Президент США Джо Байден 11 июля объявил о выделении страной нового пакета военной помощи для Украины.



Это произошло во время его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.



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Подробности о новом пакете помощи пока что остаются в тайне.



Ранее информационное агентство АР, анонсируя объявление Байдена, сообщило, что объем пакета составляет 225 миллионов долларов. Ожидается, что он будет включать систему ПВО Patriot.



Встреча Байдена и Зеленского продолжается. Детали будут раскрыты позже.