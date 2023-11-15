Байден о Трампе: использует риторику нацистов
Президент США Джо Байден резко раскритиковал своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа.
"Он использует слова, которые использовались нацистами в 1930-х годах, и будет использовать свое президентство для мести, если его переизберут. Трамп также говорит об отравлении крови Америки, что перекликается с риторикой нацистов", - сказал Байден.
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Трамп подвергся критике с его стороны после выступления на предвыборного митинга, где пообещал "искоренить паразитов".
"Мы собираемся искоренить всех коммунистов, марксистов, фашистов и радикалов, которые живут как паразиты в нашей стране", - пообещал Трамп.