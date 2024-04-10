



Байден незначительно опередил Трампа в предвыборной гонке в США

Согласно Reuters, около 41% зарегистрированных избирателей заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. При этом 37% выбрали Трампа.



Преимущество Байдена всего на четыре пункта превышает преимущество бывшего президента США Дональда Трампа, и это отличается только на один пункт, если сравнивать опрос апреля с результатами мартовского опроса.



Отмечается, что Трамп лидировал среди респондентов без высшего образования.

