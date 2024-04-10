Новости » Новости США
Байден незначительно опередил Трампа в предвыборной гонке в США
10.04.2024 08:15 MIGnews.com

Байден незначительно опередил Трампа в предвыборной гонке в США

Согласно Reuters, около 41% зарегистрированных избирателей заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. При этом 37% выбрали Трампа. 

Преимущество Байдена всего на четыре пункта превышает преимущество бывшего президента США Дональда Трампа, и это отличается только на один пункт, если сравнивать опрос апреля с результатами мартовского опроса. 

Отмечается, что Трамп лидировал среди респондентов без высшего образования.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы