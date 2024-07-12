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Байден назвал Камалу Харрис Трампом
12.07.2024 08:49 MIGnews.com

Байден назвал Камалу Харрис Трампом

Не одному Зеленскому досталось от Байдена. Президент США назвал Камалу Харрис Трапом.

Перечень вербальных ошибок Байдена в итоге стал чуть ли не самым цитируемым прессой во время саммита НАТО.

Президент Джо Байден, закрывая саммит НАТО, второй раз за вечер публично перепутал фамилию человека, о котором говорит.

Отвечая о продолжении своего участия в гонке, и о том, может ли Байден уступить место вице-президенту Камале Харрис, Байден снова допустил ошибку и перепутал ее фамилию. Иронично, что он назвал своего вице-президента "Трампом".

Прямая речь Байдена: "Я бы не выбрал вице-президента Трамп быть вице-президентом, если бы я не считал, что она имеет достаточную квалификацию чтобы быть президентом".

 

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