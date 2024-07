Байден назвал Харрис вице-президентом Трампа: реакция чиновников попала на видео

На саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден перепутал не только президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, но и допустил ошибку в отношении собственного вице-президента Камалы Харрис.



"В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и поэтому я буду двигаться дальше. Я думаю, что я самый подходящий кандидат для участия в выборах. <…> Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет достаточную квалификацию быть президентом", - сказал он, говоря о Харрис.



Журналисты в этот момент засняли реакцию американских чиновников, среди которых был госсекретарь Энтони Блинкен. Они сидели с каменными лицами и с недоумением смотрели на Байдена.

The reaction from Biden's team when he called Kamala "Vice President Trump"



ABSOLUTELY PRICELESS 🤣😂💀 pic.twitter.com/WLSFD2vDYp