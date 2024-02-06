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Байден наложил вето на помощь Израилю без Украины
06.02.2024 07:36 Алина Груднева

Байден наложил вето на помощь Израилю без Украины

Администрация президента США Джо Байдена наложила вето на законопроект по оказанию помощи Израилю без Украины.

Его выдвинули республиканцы в Палате представителей США.

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В Белом доме настаивают на принятии закона, который включает поддержку и Израиля, и Украины, а также американских безопасность границ.

В субботу, 3 февраля, спикер палаты Майк Джонсон сообщил конгрессменам, что Палата представителей на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине. 

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