



Байден: мы не поддерживаем независимость Тайваня

Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.



По данным Reuters, такое заявление он сделал после того, как тайваньские избиратели дали отпор КНР, предоставив правящей партии третий президентский срок.



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"Мы не поддерживаем независимость", - сказал Байден, отвечая на вопрос о реакции на результаты выборов.



По данным информационного агентства, незадолго до старта голосования США предупредили, что вмешательство любой страны в выборы было би "неприемлемым". Таким образом, в Вашингтоне тонко намекнули на КНР.



В свою очередь, глава Госдепа Энтони Блинкен поздравил Вильяма Лая (Лай Чин Тэ) с победой на выборах.



"США привержены поддержанию мира и стабильности между двумя сторонами пролива, а также мирному разрешению разногласий. США с нетерпением ждут работы с лидерами всех партий Тайваня для развития давних неофициальных отношений, соответствующих политике США "один Китай", - сказал он.