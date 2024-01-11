



Аргументы Трампа о мошенничестве были заблокированы в суде Нью-Йорка

Попытка Дональда Трампа выступить с заключительным словом на судебном процессе по гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке была пресечена, когда судья отменил разрешение из-за возражений его адвокатов.



В судебном процессе, возбужденном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, утверждается, что Трамп завысил чистую стоимость в финансовых отчетах, что может привести к значительным штрафам и ограничениям на его деловую активность в Нью-Йорке.



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Неожиданным поворотом событий стало то, что бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать с заключительным словом в ходе судебного процесса по гражданскому делу о мошенничестве в сфере бизнеса в Нью-Йорке. Это решение было принято после возражений адвокатов Трампа против того, что судья настоял на том, чтобы он придерживался "соответствующих" вопросов при подведении итогов.

