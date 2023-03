Apple запускает услугу "купи сейчас, заплати потом" в США

Во вторник компания Apple Inc запустила в США услугу "купи сейчас, заплати потом" (BNPL), что грозит нарушить сектор финтеха, в котором доминируют такие компании, как Affirm Holdings и шведская Klarna.



Услуга Apple Pay Later позволит пользователям разделить покупки на четыре платежа в течение шести недель без процентов и комиссий. Первоначально она будет предлагаться избранным пользователям, а в ближайшие месяцы планируется ее полное развертывание.



Пользователи могут получить рассрочку на сумму от $50 до $1 000 на покупки в интернете и в приложениях, сделанные на iPhone и iPad в торговых точках, принимающих Apple Pay.



По словам компании, Apple Pay принимают более 85% американских ритейлеров.



Apple Pay Later вероятно уничтожит некоторых игроков в отрасли и определенно заберет долю рынка у других игроков, считают аналитики.



Apple Pay Later работает через программу Mastercard Installments.