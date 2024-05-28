



Американка сделала 240 антисемитских телефонных звонков и была арестована

59-летнюю женщину из Калифорнии приговорили к 32 месяцам тюремного заключения. Женщина призналась следствию, что это она сделала более 240 “антисемитских телефонных звонков, полных ненависти и пустых обвинений” евреям, которых она не знала лично, в том числе бывший директор синагоги “Древо жизни” в Питтсбурге.



Напомним, что там в результате нападения в 2018 году были убиты 11 верующих.



Полиция Массачусетса арестовала 49-летнего мужчину по подозрению в снятии голубых ленточек в знак солидарности с Израилем с еврейского общинного центра в Ньютоне. Его обвиняют в притеснении двух еврейских детей в ходе отдельного инцидента, произошедшего в прошлом месяце.



И это просто несколько конкретных случаев из ряда множества подобных антисемитских происшествий.



