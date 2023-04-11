



Американка получила срок за заговор с целью похищения иранского диссидента

Американка иранского происхождения приговорена к четырем годам тюремного заключения за оказание финансовой поддержки заговору с целью похищения диссидента ирано-американского активиста Масиха Алинеджада, сообщило в понедельник министерство юстиции США. В докладе отмечается, что 48-летняя Нилуфар Бахадорифар из Ирвина, штат Калифорния, признала себя виновной по нескольким обвинениям, включая сговор с целью нарушения санкций США путем оказания материальной поддержки Ирану.



Министерство юстиции заявило, что Бахадорифар была приговорена окружным судьей США Ронни Абрамсом в пятницу к четырем годам тюремного заключения с последующим трехлетним освобождением под надзором. Бахадорифар была осуждена за отмывание денег, которые использовались для оплаты услуг частных детективов по наблюдению за Алинежад от имени предполагаемого агента иранской разведки Махмуда Хазейна.



Хазейн и трое других иранских агентов разыскиваются ФБР в связи с заговором с целью похитить Алинежад, которая живет в Нью-Йорке, и вернуть ее в Иран.

Власти США заявили, что Алинежад, известная своей критикой режима Ирана, также была целью отдельного заговора с целью убийства, поддерживаемого Тегераном. В августе прошлого года возле нью-йоркского дома активистки был замечен вооруженный мужчина. Иранские власти отрицают свою причастность к предполагаемым заговорам против Алинежад.