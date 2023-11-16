



Американцы грозят Израилю замораживанием программы безвизового въезда

Администрация Байдена предупредила Израиль о том, что он нарушает соглашение с США об отмене виз, когда препятствует въезду в Израиль американцев палестинского происхождения, проживающих в Иудеи и Самарии, после нападения ХАМАСа 7 октября, сообщили два высокопоставленных израильских и американских чиновника.



Продолжающееся нарушение Израилем программы отказа от виз может привести в действие пункт соглашения, согласно которому, если Израиль не будет соблюдать условия въезда американских граждан на свою территорию, визовое послабление израильтянам в США может быть приостановлено.



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Высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация Байдена намерена дать Израилю время на поиск решения проблемы, но если вопрос не будет решен в течение нескольких недель, США могут заморозить программу для израильских граждан.

