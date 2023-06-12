



47% американцев считают обвинения против Трампа политически мотивированными

Как показал новый опрос, опубликованный в воскресенье, 11 июня, почти половина американцев считает, что федеральное обвинение в отношении бывшего президента США Дональда Трампа политически мотивировано после того, как ему было предъявлено обвинение по 37 пунктам в связи с предполагаемым неправомерным обращением с документами в его поместье в Мар-а-Лаго.



47 процентов респондентов опроса ABC News/Ipsos, говорят, что обвинения против Трампа политически мотивированы, а 37 процентов говорят, что это не так. 16% опрошенных не имеют уверенной позиции.



Большинство республиканцев — 80 % — говорят, что обвинения, предъявленные на прошлой неделе, политически мотивированы, и только 16 % демократов придерживаются этой точки зрения.



Для сравнения, 71 процент демократов говорят, что обвинения не связаны с политикой. Только 9 % республиканцев говорят то же самое.



В ходе опроса общественного мнения американцев спросили, считают ли они, что Трампу следует предъявить обвинение в совершении преступления, при этом почти большинство респондентов — 48 процентов — ответили утвердительно, а 37 % высказались против.



Опрос проводится через два дня после того, как федеральное обвинение против Трампа в деле о секретных документах было обнародовано.



Согласно обвинительному заключению, которое было обнародовано в пятницу, 9 июня, Трампу предъявлено 37 пунктов обвинения, в том числе 31 пункт об умышленном хранении информации о национальной обороне.



Уолту Науте, помощнику Трампа, также было предъявлено обвинение в ходе расследования спецпрокурора Джека Смита о ненадлежащем обращении с секретными документами.



