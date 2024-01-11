



$300 млрд замороженных резервов России по закону о конфискации отдадут Украине

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, о конфискации замороженных активов России на сумму около $300 млрд долларов. Средства будут направлены на восстановление Украины.



Это следует из записки Совета национальной безопасности (СНБ) США в Конгресс, где была подготовлена соответствующая инициатива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.



Официальный Вашингтон поручил трем рабочим группам изучить способы конфискации российских активов к 24 февраля 2024 года, об том стало известно Financial Times. К этой работе подключились Канада, Великобритания и Япония. Однако Германия, Франция и Италия озвучили свои возражения и назвали необходимым тщательно изучить законность подобного шага.



По данным издания, были рассмотрены разные варианты: от чистой конфискации и траты замороженных активов России до использования доходов от них или применения этих средств в качестве залога для кредитов.



Все это происходит во время пробуксовывания в США с финансовой поддержкой Украины, одновременно с тем, что и в ЕС не могут выделить Украине 50 млрд евро.

