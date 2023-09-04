



Залог хорошего настроения: как составить эффектный образ на праздник

Что задает тон и настроение празднику? Разумеется, у женщин любой праздник начинается с нарядного образа, и это именно тот случай, когда стоит надеть «все лучшее сразу». Особенно, в Рош ха-Шана, когда новый шикарный наряд становится символом приятных начинаний и счастливых перемен.



Начните стилизацию своего праздничного образа с нижнего белья, ведь даже если его никто не увидит, именно с него все начинается: плечи сами распрямляются, походка становится легче и сексуальнее, а глаза начинают блестеть. А это именно тот эффект, которого мы хотим достичь. Для праздника лучше выбрать роскошную, актуальную модель комплиментарного кроя и фасона, который подчеркнет женственность и красоту ваших форм и подарит чувство уверенности в себе. Именно такую вы наверняка найдете в коллекции Jack Kuba.



Элитное нижнее белье Jack Kuba прекрасно и чувственно. Тонкое просвечивающее кружево, точеные линии силуэтов, мягкие ткани, нежно окутывающие тело. Это бескомпромиссное качество в сочетании с нежной романтикой.



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Следующий шаг – это, несомненно, обувь, ведь в новый год хочется шагнуть «с правой ноги». Какой должна быть идеальная обувь? Модной, стильной, эффектной и непременно комфортной, такой, чтоб и в ней было удобно и танцевать, и гулять всю ночь напролет. Такой, чтоб в ней хотелось покорять мир и строить планы на будущее, ведь бывают туфли мечты, а бывают туфли, в которых к этой мечте идешь.



В коллекции обуви от Lafayette Italy собраны самые шикарные, самые удобные и самые дерзкие туфли, которым любая мечта по плечу, ведь актуальная, роскошная, качественная и по-настоящему комфортная обувь вдохновляет. Вдохновение же становится тем источником, из которого можно черпать энергию в течение всего года.



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И, наконец, сам наряд. Подумайте, какой вы хотите видеть себя в праздничный вечер и в новом году, ведь наш стиль – это отражение нашего внутреннего мира. Впрочем, есть и обратный эффект: наш стиль диктует наше самоощущение. Ведь, за каждым брендом стоит не только модная и стильная одежда, но и его философия и основополагающие ценности.



Так, например, итальянский дизайнер Элизабетта Франки создает свои коллекции для женщин, которые умеют по-настоящему испытывать эмоции и пробуждать чувства в других. Для женщин, которые живут полной жизнью, не ограничивая себя и ставя перед собой одну единственную цель – воплотить свои мечты в жизнь. Эффектная, сильная, характерная, и в то же время нежная и чувственная, такова главная героиня коллекций ELISABETTA FRANCHI, гармонично сочетающая мягкую женственность и твердый характер.







