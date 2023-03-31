



Военный самолет Bayraktar с украинским мотором показал класс

Новые испытания прошел турецкий беспилотный истребитель Bayraktar с украинским мотором. И прошел успешно.



Сообщение о том, что беспилотный военный самолет Bayraktar KIZILELMA успешно прошел проверку идентификационной системы на средней высоте, рассказал совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар в своем Twitter.



Истребитель "Байрактар" совершил свой третий полет в учебно-испытательном центре AKINCI.



"Bayraktar KIZILELMA успешно завершил испытание системы идентификации средней высоты. Это был третий тест, который мы проводили", – отметил технический директор компании Baykar.



Berrak gökte, çocuklar aşkına... #KIZILELMA ✈️🚀🍎



Bayraktar #KIZILELMA, orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.



Bayraktar #KIZILELMA has successfully completed the medium altitude system identification test.#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Ya2y9p7Xw6 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 30, 2023



Отметим, что беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma

оснащен

турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ украинского производства. Первое испытание Bayraktar Kızılelma прошел с отметкой "

отлично

".



На днях президент Турции

показал

беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.



Ранее компания Baykar бесплатно

передала

для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины для защиты свои беспилотники.