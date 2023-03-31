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Военный самолет Bayraktar с украинским мотором показал класс
31.03.2023 13:06 Mignews.ua | фото: twitter.com/Selcuk

Военный самолет Bayraktar с украинским мотором показал класс

Новые испытания прошел турецкий беспилотный истребитель Bayraktar с украинским мотором. И прошел успешно.

Сообщение о том, что беспилотный военный самолет Bayraktar KIZILELMA успешно прошел проверку идентификационной системы на средней высоте, рассказал совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар в своем Twitter.

Истребитель "Байрактар" совершил свой третий полет в учебно-испытательном центре AKINCI.

"Bayraktar KIZILELMA успешно завершил испытание системы идентификации средней высоты. Это был третий тест, который мы проводили", – отметил технический директор компании Baykar.
 


Отметим, что беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ украинского производства. Первое испытание Bayraktar Kızılelma прошел с отметкой "отлично".

На днях президент Турции показал беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.

Ранее компания Baykar бесплатно передала для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины для защиты свои беспилотники.

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