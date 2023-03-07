



Вкусный и веселый праздник — только с Delicatessen

Добро пожаловать в магазины Delicatessen! Это место, где можно найти лучшие продукты питания и напитки, включая готовую еду, деликатесы с разных стран мира и многое другое. Delicatessen — это сеть магазинов, которая заботится о качестве продуктов и удовлетворении потребностей своих клиентов.



Сейчас в дни Пурима, одного из самых праздничных и веселых дней в еврейском календаре, Delicatessen предлагает множество подарков и угощений. Один из самых популярных и любимых в Израиле десертов на Пурим — это «уши Амана». В Delicatessen вы найдете свежайшие «уши Амана» с маком, нугой, шоколадом, орешками и апельсиновой цедрой. Этот десерт просто невозможно отказаться попробовать!



Фото: Delicatessen



Кроме того, Delicatessen предлагает разнообразные подарки на Пурим, которые порадуют любого получателя. Выберите подарок из широкого ассортимента магазина, который включает в себя конфеты, вино, сыры, колбасы и многое другое. А так же разные подарочные наборы, которые вы можете заказать на сайте Delicatessen.



Если вы любите настоящий качественный алкоголь, то вы найдете то, что ищете в магазинах Delicatessen.



Коллекция алкогольных напитков включает в себя лучшие бренды со всего мира. И, конечно же, рекомендуется попробовать Hendrick’s Gin — звезду среди джинов. Этот напиток производится в Шотландии и изготавливается из особого сочетания трав и специй, что придает ему уникальный вкус. Hendrick’s Gin — это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться напитком высочайшего качества.



Фото: Delicatessen



И, конечно же, не забывайте о скидках на алкогольные напитки в Delicatessen! В честь Пурима сеть предлагает специальные скидки на алкогольную продукцию — 15%. Так что не упустите возможность приобрести свой любимый напиток по выгодной цене.



Сеть магазинов Delicatessen заботится о качестве продуктов, которые они предлагают своим клиентам.









