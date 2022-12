Вкус жизни 2023: как отпраздновать Новый год, чтобы ощущать вкус жизни весь год?

Накануне Нового 2023-го года бренд Coca-Cola приглашает нас вспомнить о том новом и важном, чему научил нас 2022-й год, и предлагает 5 простых способов отпраздновать Новогоднюю ночь так, чтобы ощутить вкус жизни особенно ярко. Все эти способы помогут нам провести весь наступающий год, получая радость, тепло и неповторимые ощущения от каждой минуты нашей жизни.

Проведите ночь праздника с самыми любимыми людьми

В этом особенном году мы многому научились: ценить близких и любимых людей, находить удовольствие в привычных делах и вещах, быть наедине с собой, обходиться без лишнего и наслаждаться тем, что у нас есть.Зато ближний круг - семья и друзья стали для нас еще важнее, чем раньше. Мы еще крепче полюбили близких и научились ценить каждую минуту, проведенную с ними. И пусть в 2023-м таких минут будет больше.

Позовите на праздник самых верных друзей

Последние годы дали нам понять, как важная настоящая дружба. Позовите на праздник всех ваших друзей – вот увидите, как будет весело! И пусть в новом году настоящих друзей станет еще больше. Возьмите домой милую собаку или нежную кошечку, которым так нужна любовь. Ваш новый друг даст вам множество причин ощутить вкус жизни еще ярче. Будет здорово, правда?

Уделите внимание новогоднему дизайну

Новый год – это гирлянды и блестки, елочные шары и снежинки, сделанные своими руками. Кстати – гирляндами и «дождиком» можно украсить и себя, чтобы новогодняя вечеринка стала еще более праздничной. И не забудьте украсить новогодний стол: зеленые еловые ветки, елочные игрушки, шишки и свечи будут радовать глаз и создавать новогоднее настроение. Впрочем, главное украшение стола – по-прежнему с любовью приготовленное угощение.

Сочетайте в меню совершенно новые и проверенные и любимые новогодние блюда

На новогоднем столе и в этом году обязательно будут наши традиционные любимые блюда. Но добавьте к любимому новогоднему меню что-нибудь новенькое, неожиданное и красивое. Тем более что подобрать напиток для новогоднего стола просто – Coca-Cola будет гармонировать с любым угощением и всему придаст вкус праздника.

Ощутите новогоднее настроение вместе с новогодней песней

«Holidays are coming, holidays are coming...» - эту строчку мы напеваем тем чаще, чем ближе Новый год.Праздничная кампания «Holidays are coming» является визитной карточкой Coca-Cola и символом праздника которое десятилетие подряд.И, хотя мы уже выросли, при звуках «Holidays are coming, holidays are coming...» к каждому из нас возвращается то самое ощущение волшебства, трепетной радости и самого любимого праздника, которое мы переживаем только в новогодние дни.