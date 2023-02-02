



В стиле "анти-эйджинг": 7 проверенных приемов выглядеть моложе с помощью одежды

Наш возраст выдает манера одеваться, и не просто выдает – она может прибавлять нам годы. Как одеваться так, чтобы выглядеть и чувствовать себя молодой и полной энергии? Вот несколько приемов омоложения без процедур.



Яркие оттенки



С возрастом многие предпочитают одежду темных оттенков, считая, что такая одежа практичнее, незаметнее и серьёзнее. И это ошибка: яркие вещи помогут освежить цвет лица, подчеркнут цвет волос и глаз. А начет серьезности… Вы же знаете знаменитое выражение, что серьезный вид — еще не признак ума: все глупости на земле делаются именно с этим видом. Не совершайте их – не становитесь с возрастом серой мышкой.



Светлые тона



Обратите внимание на светлые тона в одежде – они придают образу легкость, они дышат весной. Их легко дополнить яркими деталями, делая каждый раз свой образ новым и личным.



Модные цвета



Продемонстрируйте, что вы знаете, какие цвета сейчас в моде. Цветом 2023 Pantone выбрал Viva Magenta — малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. Подберите наряд в этом цвете. Где это можно сделать? Например, в магазинах немецкого бренда Gerry Weber, где можно составить полный образ: костюмы с жакетом и юбкой по колено, водолазки, блузки, джемперы и кардиганы, футболки, аксессуары и многое другое в цвете «вива маджента».

А еще здесь на вешалках – яркие горчичный и небесно-голубой, шартрез-зеленый и королевский синий, алый и фуксия и многое другое, все эти цвета скомпонованы по уже готовым образам, вам остается только выбрать для себя составленный дизайнером лук.



Силуэт, который вам льстит



Добавьте в свой силуэт немного полета, сделайте его воздушным. Пусть одежда струится по вашей фигуре, не прилипая и не обтягивая уж очень сильно. Пусть одежда вам льстит, показывая, что вы настолько уверены в стройности своей фигуры, что даже не считаете нужным это слишком подчеркивать. Излишне говорить о важности качества тканей – они должны быть дорогими и держать форму не один сезон.



Современный крой



Крой одежды чаще всего выдает наш возраст, ведь мы по инерции продолжаем выбирать наряды, похожие на те, что мы любили в молодости. Оглянитесь и посмотрите, что в моде сегодня: какой крой, посадка, длина сейчас актуальны и выбирайте современные модели. Решитесь на новые для себя вещи: дутый теплый жилет, пальто оверсайз с запахом, юбку-плиссе, брюки-капри.

Чтобы внимательно и не спеша изучить современные силуэты и крой, пойдите в хороший магазин французских и итальянских брендов, которые точно знают, что сегодня в моде. Это могут быть бутики Irene в люксовых торговых центрах - «Мамилла» в Иерусалиме и «Ган а-Ир» в Тель-Авиве - там спокойно, без суеты изучите ассортимент, поговорите с продавцом-стилистом и унесите с собой если не обновки, то знания, что вам подходит.



Манера ношения одежды



Немного подтяните рукава жакета или рубашки, сделайте на них отвороты, поднимите воротник, создайте многослойный лук, добавьте яркие аксессуары – это сразу освежит и изменит ваш облик, даже если вы в привычных для вас вещах.



Джинсы – наше все



Они – наше главное анти-эйджинговое средство. Но и джинсы должны быть правильными. Вот, какие модели рекомендуют дизайнеры немецкого бренда одежды Gerry Weber, родившегося как марка-спец по крою брюк. Джинсы стоит выбирать из приятного телу органического хлопка, с эластаном для настоящего комфорта и с высокой посадкой. Дорогая качественная ткань позволит носить джинсы много сезонов – они не растянутся, не полиняют, не потеряют цвет и форму.

Среди актуальных фасонов - легкий клеш, прямые классические или прямые укороченные джинсы, джинсы длинной 7/8 с отворотами снизу, узкие (но не облегающие) джинсы, джинсы с блестящим декором, потертые и другие.



Мультибрендовые магазины Gerry Weber-Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.

Facebook и Instagram @GerryWeberIsrael



















