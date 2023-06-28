«Умный щит» Samsung: защита клиентов от кибератак оборонного уровня
Knox Matrix: 10 лет с защитой Samsung Knox и взгляд Samsung на безопасное будущее
Платформе безопасности Knox от Samsung Electronics исполнилось 10 лет! Свое название Knox получила в честь базы Форт-Нокс — одной из самых охраняемых баз в мире — и впервые была представлена на Всемирном конгрессе мобильной связи Mobile World Congress (MWC) в 2013 году.
За это время Samsung Knox превратилась в комплексную многоуровневую платформу безопасности, стала синонимом защиты миллиардов пользователей и корпоративных клиентов. И теперь с помощью Knox Matrix («Нокс Матрикс») компания Samsung выходит на новый уровень.
Обеспечение безопасности огромного числа мобильных устройств по всему миру
Knox Matrix — это взгляд Samsung в будущее, в котором подключенные к экосистеме устройства могут обеспечивать защиту друг друга и своих пользователей. Это комплексный подход к безопасности, который будет становиться все более актуальным по мере того, как наш мир наполняется все большим количеством смартфонов и подключенных систем.
Многие люди по всему миру уже пользуются связанными устройствами: от телевизоров и мобильных телефонов до холодильников и роботов-пылесосов. Наличие у пользователей более 14 миллиардов подключенных устройств демонстрирует необъятность этого рынка, который будет только расти.
Компания Samsung прекрасно осознает, что, несмотря на все преимущества такого роста, наличие все большего числа подключенных устройств может привести к новым рискам кибератак. Традиционная инфраструктура безопасности, направленная на защиту отдельных систем, уже не справится с такой задачей, поскольку даже один случай взлома может негативно повлиять на работу других устройств в той же экосистеме. Knox Matrix решит эту проблему с помощью революционной концепции, нацеленной на обеспечение безопасности сразу нескольких устройств: мобильных телефонов, телевизоров, бытовой техники и многого другого.
Устройства Samsung с поддержкой Knox Matrix защищают друг друга в рамках проверенной и безопасной сети. При взломе одного элемента Knox Matrix изолирует его от экосистемы, чтобы защитить остальные. Поддержка Knox Matrix на разных устройствах может превратить умный дом в своеобразный умный щит — чем больше устройств подключено к сети, тем выше их общая безопасность.
В настоящее время у Knox Matrix есть три критически важные функции, которые обеспечивают эффективность платформы. Функция Trust Chain («Траст чейн») помогает устройствам контролировать друг друга на наличие угроз. Функция Credential Sync («Креденшиал Синк») защищает информацию пользователя при перемещении данных между устройствами. Cross Platform SDK («Крос Платформ СДК») позволит устройствам на различных операционных системах и платформах (включая, помимо прочего, Android, Tizen и Windows) активировать у себя Knox Matrix для обеспечения соответствующих стандартов безопасности. Таким образом, мы сможем обеспечить безопасность даже в мире огромного числа подключенных устройств.
Knox Matrix управляет элементами безопасности в рамках закрытого блокчейна, позволяя совместимым устройствам проверять друг друга на наличие нарушений и обеспечивать безопасность с помощью интеллектуального мониторинга угроз. Благодаря этим шагам и внедрению дополнительных функций защиты, пользователи смогут безопасно и удобно пользоваться множеством подключенных устройств.
Дорога к новым рубежам: чем больше, тем сильнее
Создание основ для новой эры безопасности устройств требует тщательного анализа. Разработка Knox Matrix идет успешно, но на пути к следующему рубежу есть свои сложности. Например, обеспечение совместимости множества различных типов устройств с различными операционными системами и стандартами безопасности, а также их объединение в рамках эффективной системы, способной работать как единое целое.
По мере роста возможностей подключенных устройств компании Samsung также приходится следить за тем, чтобы не росла сложность их использования. С Knox Matrix пользователи получают прозрачность и широкий выбор наряду с защитой, чтобы чувствовать себя в безопасности, зная, что можно самостоятельно принимать обоснованные решения о своих устройствах, в том числе в вопросах защиты. Ожидается, что Knox Matrix будет предупреждать пользователей о потенциально небезопасных ситуациях, таких как использование старой прошивки, и предлагать дальнейшие действия.
Возможности Knox Matrix по защите подключенных экосистем будут продемонстрированы поэтапно, начиная со смартфонов и планшетов Samsung Galaxy. Модели, совместимые с Knox Matrix, будут доступны с 2024 года — первоначально с тремя упомянутыми основными функциями. Остальные функции планируется представить в рамках обновлений. Сначала платформа станет доступной для бытовой техники Samsung в течение следующих двух-трех лет, а затем распространится и на партнерские устройства, разработки совместимости с которыми уже ведутся.
Большой опыт в создании безопасных инноваций
У компании Samsung уже имеется большой опыт в обеспечении совместимости различных типов устройств с помощью SmartThings («СмартСингс»). В соответствии с философией компании об открытом сотрудничестве, Samsung также тесно взаимодействует с наиболее надежными отраслевыми партнерами и широким сообществом специалистов по безопасности для определения и развития стандартов безопасности, выявляя возможные подводные камни до того, как они станут реальной проблемой. Чем больше людей и идей, тем лучше решения. Этот фон служит ключевой основой для всех устройств Samsung Galaxy, наряду со сквозной защитой и обнаружением угроз в режиме реального времени, которые встроены в эти устройства на каждом уровне.
Knox Matrix — новый этап большого пути в обеспечении безопасности с помощью Samsung Knox. Совсем недавно Samsung представила Knox Vault («Нокс Волт») — ключевое решение для обеспечения безопасности, которое изолирует особенно важные данные и гарантирует, что они никогда не попадут в чужие руки.
Предыдущие разработки включали TrustZone, которая обеспечивала безопасную среду в основной операционной системе для запуска чувствительных приложений и процессов отдельно от обычного программного обеспечения. Таким образом, рабочие и игровые приложения могли безопасно сосуществовать на одном устройстве.
Платформа Samsung Knox постепенно превратилась в целый пакет элементов безопасности Knox Suite, призванный помочь компаниям и ключевым организациям по всему миру эффективно защищать, расширять и управлять своим парком устройств с помощью настраиваемого, простого в управлении программного обеспечения и сквозной многоуровневой безопасности.
Неудивительно, что отраслевые аналитики ставят Samsung Knox на высшие строчки рейтингов. За последнее десятилетие Samsung Knox получила сертификаты многих государственных структур и агентств. Вот почему Samsung с гордостью заявляет: Knox — одна из самых надежных платформ безопасности в мире, предлагающая защиту данных оборонного уровня.
У Samsung Knox впечатляющий послужной список, поэтому мы уверены, что эта платформа лучше всего подходит для ознаменования новой эры безопасности устройств. Современные технологии связи помогут нам сделать жизнь лучше и интереснее, при этом рост числа подключенных устройств не обязательно означает больший риск. С помощью Samsung Knox компания Samsung закладывает основу для более безопасного завтрашнего дня, чтобы вместе стать сильнее и эффективнее.