Toys R Us к выходу фильма «Барби» готов!

Сеть игрушек Toys R Us присоединяется к лихорадке Барби и, в честь выхода фильма «Барби», запускает во всех филиалах сети и на сайте компании распродажу, в рамках которой будет предоставлена скидка 20% на все виды кукол Барби, включая Барби в инвалидной коляске, Барби-учительницу, Барби-карьеристку, а также домики Барби, гардеробы Барби, наборы волос и множество других аксессуаров.



В последние годы произошли значительные положительные изменения в идеале красоты кукол Барби. Так, например, в 2022 году были представлены «реалистичные» коллекции кукол Барби, такие как куклы с разным оттенком кожи, куклы-инвалиды, с нарушениями слуха, куклы с разным строением тела, с витилиго, брекетами на зубах и, конечно, Барби, занимающиеся самыми разными профессиями.



Разумеется, в филиалах сети вас ждут также и куклы в образах из фильма, который сегодня сводит с ума всех киноманов.



Ширли Ягерман, генеральный директор сети Toys R Us, подчеркнула важность этих изменений в образе кукол Барби, представляющих типажи из самых разных слоев общества, не идеальные, не гламурные, испытывающие те же трудности, что и обычные люди в обычной в жизни. Это позволяет познакомить детей со множеством сторон жизни, помогает через кукол и игру понять важность принятия различий.



На мероприятии, прошедшем в филиале Toys R Us в Ришон-ле-Ционе, Ширли Ягерман принимала генерального директора торгового комплекса Оделию Айзенкот, которая согласилась с важностью расширения разнообразия женских фигур, не подогнанных специально под общепринятый идеал красоты.