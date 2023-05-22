



Стильная, как мама: новая летняя коллекция для девочек от ELISABETTA FRANCHI

Стильной и модной хочет быть каждая, даже самая маленькая девочка. А еще каждая маленькая девочка хочет быть такой же красивой, как мама.



Новую детскую летнюю коллекцию La Mia Bambina представляет бренд ELISABETTA FRANCHI. В Израиле модели из этой коллекции можно приобрести в бутике «Aya Fashion&Style».



Детская мода все больше занимает именитых дизайнеров и становится особой отраслью фэшн-индустрии: их задача создать не только стильную и модную одежду, но и максимально удобную, такую, в которой активным детям и подросткам будет комфортно и легко.



Уже несколько лет известный итальянский дизайнер Элизабетта Франки выпускает коллекции для маленьких ценительниц моды, в которых совмещает самые актуальные тенденции и тренды с бескомпромиссным комфортом.



Новая летняя коллекция Elisabetta Franchi La Mia Bambina – это мечта любой юной модницы: ведь в ней собраны самые яркие тренды сезона, переосмысленные через призму детского вкуса и желаний. Здесь и классические детские мотивы, и декор в этническом стиле, и ажурная вышивка, и эффектные воротники, и пайетки – все то, что любят маленькие девочки, однако в пропорциях истинного итальянского вкуса и качества.



Коллекция включает стильные, эффектные дизайнерские платья, топы, брюки и дополняющие их аксессуары. Кроме того, в коллекции есть множество моделей «mini me», которые так любят маленькие девочки, ведь так они еще больше похожи на своих красивых, самостоятельных и сильных мам.



Если вы ищите особенный наряд для дня рождения, бат-мицвы, семейного торжества – то рекомендуем вам обратить свое внимание на коллекцию Elisabetta Franchi La Mia Bambina. Безупречный итальянский стиль, высокое качество изделей, особое внимание к деталям – все ней все то, что мы ценим в бренде ELISABETTA FRANCHI.



Бутик «Aya Fashion&Style» расположен по адресу Тауфик Зиад 42, Нацерет



https://www.instagram.com/aya_fashionn/

