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Rheinmetall представил носитель дронов-камикадзе. Фото
20.04.2023 10:17 Mignews.ua | фото: Rheinmetall

Rheinmetall представил носитель дронов-камикадзе. Фото

Новую концепцию разведывательного беспилотника представил немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Компактная наземная станция запуска помещается в небольшие транспортные средства или стандартные кабины, что позволяет осуществлять быструю транспортировку.

Чудо техники от концерна Rheinmetall – это разведывательный беспилотник LUNA NG, который способен переносить на борту до восьми дронов-камикадзе, сообщает ITC.ua.

Про новую разработку известно, что она имеет размах крыльев около 5 метров и может находиться в воздухе более 12 часов, передавая данные на расстояние более 100 км.

Как уже выше отмечалось, беспилотник может нести до восьми мультикоптеров с вооружением.

В полете LUNA NG отличается низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными сигнатурами.

Планер может быть запущен практически с любого места, а посадка производится автономно с использованием GPS или на парашюте. 
 


Напомним, ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG приступил к поставкам в Украину автоматических систем разведки с использованием БпЛА.

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Фоторепортаж
Rheinmetall представил носитель дронов-камикадзе. Фото
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