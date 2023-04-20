Rheinmetall представил носитель дронов-камикадзе. Фото
Новую концепцию разведывательного беспилотника представил немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Компактная наземная станция запуска помещается в небольшие транспортные средства или стандартные кабины, что позволяет осуществлять быструю транспортировку.
Чудо техники от концерна Rheinmetall – это разведывательный беспилотник LUNA NG, который способен переносить на борту до восьми дронов-камикадзе, сообщает ITC.ua.
Про новую разработку известно, что она имеет размах крыльев около 5 метров и может находиться в воздухе более 12 часов, передавая данные на расстояние более 100 км.
Как уже выше отмечалось, беспилотник может нести до восьми мультикоптеров с вооружением.
В полете LUNA NG отличается низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными сигнатурами.
Планер может быть запущен практически с любого места, а посадка производится автономно с использованием GPS или на парашюте.
Die Rheinmetall Combat Drone ist der Gamechanger zum Schutz eigener Truppen und zur Bekämpfung taktisch relevanter Ziele.— Rheinmetall (@RheinmetallAG) April 19, 2023
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Напомним, ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG приступил к поставкам в Украину автоматических систем разведки с использованием БпЛА.
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