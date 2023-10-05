



Реализация имущества банкрота: особенности, торги и возможность что-то сохранить

Реализация имущества в банкротстве — реабилитационная процедура, которая вводится по решению арбитражного суда. Целью процедуры является продажа ценных активов должника для удовлетворения требований кредиторов.



Самый распространенный страх должников — заберут ли все имущество для реализации или получится что-то спасти? Об этом и многом другом в компании ООО «КредитамНет» рассказала помощница финансового управляющего Юлия Завьялова.

Юлия, скажите, из каких этапов состоит процедура реализации?

Реализацией имущества занимается финансовый управляющий. Процедура состоит из 3 основных этапов:

Подготовительный этап — выявление имущества должника, которое будет подлежать реализации. Финансовый управляющий направляет запросы в государственные органы и кредитные организации, анализирует полученные сведения и формирует конкурсную массу. Осуществляются мероприятия по снятию ареста на имущество, оценка активов и подготовка Положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества. Проведение торгов. Управляющий публикует на ЕФРСБ и других специализированных площадках сведения об условиях проведения торгов. Проводится проверка наличия полного перечня документов и сведений, содержащихся в заявках на участие в торгах и их соответствие требованиям, установленным законом. Утверждается поступление задатка и участники торгов. Далее проводятся итоговые торги, и составляется протокол о результатах их проведения. Заключительный этап. Заключение договора купли-продажи — на данном этапе важно отследить получил ли покупатель все документы на приобретенный актив, была ли проведена полная оплата и передача прав собственности. Также отслеживается факт перевода средств залоговому кредитору.

Какое имущество получится сохранить?

Перечень имущества, которое нельзя реализовать содержится в ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и ст. 446 «Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ. Таким образом, из конкурсной массы исключается следующее имущество:

автомобиль, предназначенный для перевозки инвалидов;

земельный участок, выданный Администрацией как социальная мера поддержки;

ипотечная квартира, находящаяся в залоге у банка и государства в лице ФГКУ «Росвоенипотека» путем заключения мирового соглашения;

денежные средства — например, на аренду жилья, на услуги дошкольного образования и т.д.;

неликвидное имущество, реализация которого нецелесообразна и существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 12 июля 2007 года № 10-П, должнику и лицам, находящимся на его иждивении, гарантируются условия, необходимые для их нормального существования и деятельности, где данная статья выступает гарантией защиты их социально-экономических прав.

Попадает ли под реализацию жилье, в котором прописаны несовершеннолетние дети?

В силу ст. 446 «Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ запрещено обращать взыскание на единственное пригодное жилье, кроме ипотечного. А также предметы обычной домашней обстановки и вещи индивидуального пользования — одежда, обувь и другое. Если у должника имеется дополнительная жилая недвижимость, то она подлежит реализации независимо от прописанных лиц.

На практике, если жилье является спорным объектом в процедуре реализации, проживание в нем несовершеннолетних не является причиной исключения данного имущества из конкурсной массы. Учитывая, что право ребенка на пользование спорной квартирой производно от прав родителей, а ими оно утрачивается, то и право ребенка утрачено.

А что будет с залоговым имуществом?

На сегодняшний день, в процедуре банкротства залоговое имущество попадает под реализацию. Но, на практике складывается тенденция, при которой есть шанс на сохранение единственного залогового жилья. Например, с помощью разработки плана реструктуризации или выплаты залоговому кредитору штрафных санкций. Вот пара примеров:

1) Определением Верховного суда РФ от 27.04.2023 г. № 305-ЭС22-9597, суд призвал стороны заключать мировое соглашение (разработать локальный план реструктуризации) в отношении единственного жилья, по условиям которого взыскание на данное имущество не обращается, при этом залогодатель не освобождается от исполнения обязательства перед залоговым кредитором по завершении процедуры банкротства (ипотека сохраняется без применения правил пункта 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве).

2) Определением Верховного суда РФ от 26 июня 2023 года № 307-ЭС22-27054, суд указал, что оставшиеся денежные средства после реализации единственного залогового жилья (после выплаты залоговому кредитору финансовых санкций) исключаются из конкурсной массы и передаются Финансовым управляющим должнику в целях обеспечения права на жилище (первоначальный взнос, аренда жилого помещения и так далее).

Можно ли сохранить имущество в банкротстве?



В случае, если должник не хочет терять имущество, он может направить в суд ходатайство о введении реструктуризации. Данная процедура предполагает восстановление платежеспособности, а именно подготовки нового графика платежей. В таком случае, долги списанию не подлежат, должник продолжает исполнять свои кредитные обязательства только по новому графику и под пристальным контролем финансового управляющего, суда и кредиторов. Однако стоит отметить, что кредитор, чьи требования обеспечены залогом, может потребовать обращения взыскания на предмет залога и его реализации. В таком случае, судья рассматривает, не нарушает ли обращение взыскания права и интересы других кредиторов.

Что делать, если в конкурсную массу ошибочно включили чужое имущество? Например, собственность супругов.

Чужое имущество, в том числе супругов, родителей, детей — не может быть включено в конкурсную массу. Исключение составляет лишь совместно нажитое в браке имущество. Супруг или бывший супруг вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов, соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу. Если между супругами отсутствует договорной режим, т.е. не заключен брачный договор, соглашение о разделе имущества или судебный раздел, то имущество признается совместным и реализуется на торгах.

Как проходят торги?

Торги проходят в 3 этапа:

Первичные торги — прием заявок на повышение цены от начальной цены на «шаг аукциона», установленной судом или залоговым кредитором, осуществляется в течение 25 рабочих дней. Если заявок не поступило, торги признаются несостоявшимися, начинается следующий этап торгов. Повторные торги — прием заявок на повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется в течение 25 рабочих дней по цене на 10% ниже, чем на первых торгах. Если заявок не поступило, повторные торги признаются несостоявшимися, начинается следующий этап торгов. Публичное предложение — также осуществляется прием заявок, цена снижается на определенный процент. То есть публичное предложение представляет собой завершающий этап проведения торгов, цель которого реализовать имущество по любой возможной цене. Если заявок не поступает, торги признаются несостоявшимися. Как правило, лоты реализуются на последнем третьем этапе — он самый выгодный для покупателей.

Кто может принять участие в торгах?

В торгах может принять участие любой желающий. Для этого необходимо ознакомиться с имуществом и подать заявку в соответствии с требованиями законодательства. Заявка на участие в торгах оформляется в виде электронного документа, составляется в произвольной форме на русском языке и должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495, и указанным в сообщении о проведении торгов. Одно из условий проведения электронных торгов – использование электронной цифровой подписи.

Проводится ли реализация, если у должника нет ценного имущества?

Дело в том, что цель реализации имущества — максимально возможное удовлетворение требований кредиторов. Было много интересных примеров, когда автомобиль продавался на торгах всего лишь за 5 000 рублей. Согласно п. 5. 213.26. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если финансовый управляющий не сможет реализовать в установленном порядке принадлежащее гражданину имущество и кредиторы откажутся от принятия указанного имущества в счет погашения своих требований, после завершения реализации имущества гражданина восстанавливается его право распоряжения указанным имуществом. При этом имущество, составляющее конкурсную массу и нереализованное в процедуре банкротства, передается гражданину по акту приема-передачи.

А если имущество было, но в процессе реализации у должника сгорел дом или угнали, например, залоговый автомобиль?

В данном случае, финансовый управляющий проверяет факты недобросовестного поведения должника:

сокрытие своего имущества либо его уничтожение;

совершение сделок, приводящих к ущемлению прав кредиторов;

передача недостоверной информации о доходах и имуществе или сокрытие этих сведений;

оформление кредитов без намерения их выплачивать;

создание условий фиктивного или преднамеренного банкротства.



При ситуациях, не зависящих от действий и воли должника, например, имущество сгорело, что может подтверждаться справкой МЧС России; или его украли, что может подтверждаться заявлением в соответствующие органы, должника сложно будет обвинить в недобросовестности. Если имущество выбыло из владения в результате неправомерных действий, его отчуждения, например, должник намеренно продал автомобиль третьему лицу, то такое поведение нельзя охарактеризовать добросовестным.

В каком случае торги могут быть признаны недействительными?

Торги могут быть признаны недействительными, если:

Кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах. На торгах необоснованно отклонили высшую предложенную цену. Продажа произведена ранее указанного в извещении срока. Нарушены сроки публикации сведений об условиях проведения торгов. Публикации о торгах содержат неверные или неполные сведения о торгах, сроках их проведения, реализуемом имуществе. Публичные торги продолжились, несмотря на поступление заявок. Были допущены иные существенные нарушения порядка проведения торгов.

Как происходит реализация доли в праве общей долевой собственности?

Если в конкурсную массу попадает имущество, находящееся в праве долевой собственности, то необходимо учитывать следующие нюансы:

долевые собственники имеют право участвовать в торгах на общих условиях, кроме публичных торгов;

должник обязан уведомить других собственников о намерениях продать свою долю с указанием цены;

на начальном этапе торгов управляющий должен уведомить участников долевой собственности о начале торгов и предложить приобрести принадлежащую должнику долю с указанием ее стоимости, равной начальной цене на торгах.