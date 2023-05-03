



Помада для поцелуев от M.A.C приятна на губах, не требует подкрашивания сутки

M.A.C меняет правила игры в макияже с запуском жидкой устойчивой помады Locked Kiss Ink™ 24HR.



Зафиксируйте на 24 часа невесомый цвет с помощью новой жидкой помады - водостойкой, устойчивой к поцелуям и отпечатыванию. Больше не нужно заботиться о сохранности помады на губах и подкрашивать губы в течение дня.



Новая эксклюзивная технология включает в себя плотное и приятное для кожи губ покрытие воздухопроницаемой вуалью ультраматового финиша. Одним нанесением достигается эффект двойного покрытия, прочно блокирующего пигмент.



Новая формула включает в себя питательные ингредиенты, в том числе масло маракуйи, кокосовое масло и масло ши, которые питают губы, придают им упругость и идеальное ощущение комфорта, обеспечивая полное покрытие и интенсивный цвет до 24 часов.



Помада устойчива к поцелуям и воде, не оставляет пятен, не крошится и не растекается, не сушит губы и не требует подкраски. Снимается помада так же легко, как и наносится.



Самая стойкая жидкая помада бренда на сегодняшний день заключена в роскошную упаковку.



Скошенный заостренный аппликатор мягко очерчивает губы для точного контура.



Исследование, проведенное среди 143 женщин, которые пользовались помадой в течение недели, показало, что 99% участниц подтвердили простоту и удобство применения, 98% засвидетельствовали, что помада оставляет приятное ощущение на губах, 96% сказали, что пигмент наносится на губы равномерно и 92% заявили, что губы выглядят и ощущаются мягкими и гладкими в течение дня.



Помаду следует нанести на сухие губы и подождать несколько минут, пока она полностью не закрепится. Для сохранения помады важно хорошо закрыть колпачок сразу после использования – вы должны услышать щелчок.



Коллекция включает 21 оттенок: от нейтральных, нежных нюдовых и утонченных розовых до ярко-красных.



Цена 140 шек.



Новую помаду можно найти в магазинах M.A.C и на сайте www.maccosmetics.co.il.

