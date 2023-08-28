Пани пури с тартаром из лосося на креме из авокадо и юдзу к Рош а-Шана
В преддверии Рош а-Шана Моше Мимран, шеф-повар гостиницы Noga на Мертвом Море, сети Isrotel, предлагает вашему вниманию особенный рецепт закуски, которая способна украсить и разнообразить праздничный стол. Это освежающее и простое в приготовлении блюдо поразит ваших гостей своим внешним видом и оригинальным вкусом.
Пани пури — это популярная индийская закуска, шарики из теста с различными начинками. Упаковки с полуфабрикатами пани пури в виде в "монеток/медальонов" можно приобрести в азиатских продуктовых магазинах и ведущих продовольственных сетях. При обжаривании во фритюре такая "монетка" превращается в полый шарик, который можно наполнить чем угодно.
В честь Рош а-Шана мы наполним его тартаром из лосося, чтобы мы были во главе, а не в хвосте, и чтобы год был наполнен всем наилучшим.
Ингредиенты:
Упаковка пани пури для жарки
200 г свежего лосося, нарезанного кубиками
1 спелый авокадо
Немного табаско
Юдзу / лайм / свежевыжатый лимонный сок
Сладкий красный перец
Фиолетовый лук
Зеленый лук
Чеснок
Перец чили
Оливковое и кунжутное масло
Соевый соус
Приготовление:
Обжарьте "монетки" пани пури до увеличения в размере и дайте им немного остыть и аккуратно сделайте в верхней части шариков небольшое отверстие для наполнения.
Для крема из авокадо
Очищенный авокадо измельчите в блендере до однородности, приправьте солью, табаско, юдзу или соком одного лайма (можно использовать обычный свежий лимон, если у вас нет лайма или юдзу) по вкусу, перемешайте полученную пасту до однородности.
Тартар из лосося
Свежий лосось нарежьте небольшими кубиками.
Добавьте к нему полстакана красного перца и фиолетовый лук — нарезанные мелкими кубиками, немного перца чили, зеленый лук и измельченный зубчик чеснока. В это блюдо также рекомендуется добавить нарезанную кинзу.
Ближе к трапезе заправьте рыбную начинку оливковым маслом с ложкой соевого соуса, цедрой лимона, небольшим количеством кунжутного масла и юдзу. Аккуратно наполните шарики пани пури.
Подача:
Положите немного крема из авокадо на тарелку, поместите сверху фаршированные пани пури и подавайте.
Блюдо можно украсить острым перцем, ломтиками редиски или своими любимыми салатными листьями. К этой закуске подойдет соус майонез с небольшим количеством сои, перца чили и кунжутного масла, что придаст ей дополнительные ароматы.
Приятного аппетита и Шана това!
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