



От бренда JACK KUBA: Проект “Женщины, чьей внутренней силой мы восхищаемся”

Быть женщиной в современном мире — это в первую очередь, быть самодостаточным и сильным человеком, ведь все права и возможности, женщина не получила как данность, а отвоевывала на протяжении долгой истории человечества. Ранее устоявшееся выражение "слабый пол" относящееся исключительно к женщинам, сейчас имеет мало общего с действительностью, ведь именно женщины своей многолетней борьбой и демонстрацией силы ума, интеллекта, духа добились и продолжают добиваться равноправия в обществе, уважения и почитания. Являются ли красота и обаяние преимуществом для женской половины человечества? Безусловно! Но помимо красоты, современные женщины имеют массу достоинств, которые помогают им добиваться вершин, становиться выдающимися спортсменками, политиками, юристами, врачами, артистками, и вообще теми, кем они пожелают. Сейчас мы на той странице истории, когда женщина может выбирать быть ли ей блистательной женой, матерью, домохозяйкой, или посвятить себя ремеслу, карьере, а может совмещать первое и второе, что и делает большинство женщин, становясь живым доказательством того, что женщина больше не слабый пол, и не просто красивое дополнение мужчины. Самодостаточность, самоуважение, трудолюбие, упорство — это всё о современных успешных женщинах, и израильский бренд Jack Kuba, специализация которого — сила и энергия женственности, отлично это понимает, и воспевает в своем великолепном проекте "Женщины, чьей внутренней силой мы восхищаемся".



Jack Kuba составил шорт-лист наиболее уважаемых русскоязычных женщин Израиля. В него вошли женщины, обладающие экстраординарной внутренней силой, позволившей добиться многого, и продолжающей вести их все дальше и все выше и вдохновлять всех вокруг.





За последнее время участницами проекта «Женщины, которые нас вдохновляют» стали: чемпионка мира по кикбоксингу Юлия Сачкова; Оля Шур-Селектар – знаменитая актриса Камерного театра; многократная чемпионка Израиля по синхронному плаванию, четырежды участница Олимпиад Анастасия Глушков- Левенталь и ее тренер и мама Татьяна Цым; тяжелоатлетка Николь Рубанович — первая израильская штангистка, принесшая нашей стране медали в этом виде спорта на международных соревнованиях; радио и телеведущая Виктория Долинская; первая израильтянка, покорившая Эверест Даниэль Вольфсон; прима-балерина Нина Гершман; художница Зое Север.



Сеть Jack Kuba решила объединить эти истории в один проект, рассказывающий о мотивации, женской силе духа и любви к своему делу, чтобы как можно больше репатриантов смогли найти вдохновение в этих нетривиальных жизненных историях.





Дополнительная цель — создать базу для сотрудничества и совместных проектов

между выдающимися русскоязычными женщинами, некоторые из которых впервые познакомились только на проекте.

Новые участницы присоединились к остальным участницам проекта, который возглавила Дорит Голендер, бывший посол Израиля в России, одна из создателей и главный редактор радиостанции "РЭКА"-"Голос Израиля" на русском языке. С тех пор в проекте приняли участие многие выдающиеся русскоязычные израильтянки, чей жизненный путь и успехи могут вдохновить других женщин: Нета Ривкин, спортсменка, впервые в истории Израиля завоевавшая медаль Чемпионата Мира по художественной гимнастике, трижды участница Олимпийских игр; певица Диана Голби; теле- и радиоведущая, журналист Елена Лагутина; вице-чемпионка мира по бальным танцам и

дважды победительница шоу "Танцы со звездами" Маша Троянская; обладательница Государственной премии Израиля в области дизайна, стилист Лена Блаунштейн; ведущая центрального выпуска новостей 9 канала Алия Судакова; журналист и телеведущая Ольга Бакушинская; клинический диетолог, основатель кафедры диетологии в Ариэльском университете и отделения диетологии в Медицинском центре Ихилов Ольга Раз; оперная дива Лариса Тетуева; генеральный директор театра "Гешер" Лена Крейндлина; актриса театра и кино, телеведущая и режиссер Наташа Манор; многократная чемпионка Израиля по дзюдо и вольной борьбе, первая женщина представившая Израиль в вольной борьбе на Олимпиаде в Бразилии Илана Кратыш; режиссер, продюсер и телеведущая Таня Кисилевски; олимпийская гимнастка Алена Кошеватская; актриса тель-авивского Камерного театра Елена Яралова; спортсменка Диана Вайсман, которая побила легендарный рекорд Израиля в беге на 100 метров, который держался 46 лет, а также ее тренер и мама Ирина Вайсман; директор кардиологической клиники для женщин тель-авивского медицинского центра больницы Ихилов Белла Койфман; журналист и телеведущая Наташа Гурович; золотая медалистка чемпионата мира 2015 по бальным танцам Лиана Одикадзе; писатель, журналист, телеведущая, психолог, коуч, одна из немногих женщин мира, родившая пятерых близнецов Ева Левит; журналист, арабист, депутат Кнессета 20-го созыва Ксения Светлова; адвокат и эксперт гендерного права Рита Хайкина; арт-критик Натали Нешер Аман.



Бренд Jack Kuba, специализирующийся на нижнем белье и купальных костюмах, одной из задач которого, является создание комфорта и красоты для женщин, таким значительным проектом, показывает насколько важна гармония внутреннего и внешнего миров женщины, демонстрирует дань уважения заслугам каждой успешной женщины, а также дает невероятную мотивацию для девушек, находящихся в начале своего пути, либо остановившихся в середине, в поисках второго дыхания, сил и новой энергии.





Фотография Марианны Стебеневой

