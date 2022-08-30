



Nestle запускает веганские KitKats, но они будут стоить дороже

Веганы, жаждущие шоколадных вафель, наконец-то могут заполучить KitKat.



Швейцарский продовольственный гигант Nestle запускает KitKat V, растительную версию одного из самых популярных в мире шоколадных батончиков, с пятницы, запуск которого запланирован в 15 европейских странах.



В отличие от классического KitKat, веганская версия использует смесь на основе риса в качестве заменителя молока. Это один из крупнейших запусков веганской альтернативы крупного кондитерского бренда, на разработку которого ушло два года.



"Четверо из 10 потребителей говорят, что они заинтересованы в переходе на более растительную диету", — сказала в интервью Коринн Габлер, руководитель отдела кондитерских изделий Nestle в Европе.



Рынок веганского шоколада в настоящее время уже оценивается в 533 миллиона долларов, и ожидается, что через 10 лет он вырастет более чем вдвое до 1,4 миллиарда долларов.



Nestle возлагает большие надежды на KitKat V и начинает с 300 тонн с возможностью производить больше, сказала Габлер. Это сопоставимо с десятками тысяч тонн основных продуктов KitKat в год в Европе. Несмотря на то, что он был разработан в Йорке, Англия, — сердце шоколадного инновационного центра Nestle, — основное производство будет осуществляться в Гамбурге, Германия, где есть большие мощности.



Из менее приятных новостей во время худшего кризиса стоимости жизни за последние десятилетия KitKat V, вероятно, будет стоить больше, чем обычная версия. По словам Nestle, это связано с тем, что его производство дороже из-за более дорогих ингредиентов и необходимости строгих мер по очистке производственных линий.



По словам Габлер, во время испытаний Nestle в прошлом году KitKat V продавался в некоторых магазинах по цене около 90 пенсов (1,06 доллара США), по сравнению с 60 или 70 пенсами за невеганскую версию. По ее словам, компания ищет способы сделать разрыв как можно меньше.



По словам Луизы Барретт, главы Технологического центра кондитерских изделий Nestle, Nestle пробовала множество немолочных альтернатив, включая овес, сою и миндаль, прежде чем остановилась на своей формуле на основе риса для правильной кремовой текстуры.