



Настроение – лето: яркие краски в коллекции Crazy Line

Летом особенно хочется носить разноцветную одежду, ведь все вокруг такое яркое: пронзительное голубое небо, бездонное бирюзовое море, ослепительное желтое солнце, аппетитные оранжевые фрукты. Наверное, именно поэтому коллекции многих брендов пестрят яркими оттенками.



Цветовая палитра летней коллекции израильского модного бренда Crazy Line невероятно разнообразна: от ярких цветов, таких как зеленый, желтый, бирюзовый, фиолетовый и оранжевый, до мягких оттенков бежевого, розового, лавандового и ментолового, что создает бесконечные возможности для сочетания.



Очень популярны в этом сезоне жизнерадостные сочные «фруктовые» оттенки: лимонный, клубничный, салатовый и апельсиновый. Эти цвета позитивны и прекрасны, как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Найдите свой оттенок, который выигрышно подчеркнет вашу индивидуальность и добавит модной актуальности вашему образу. Каждый из них может стать основным цветом вашего наряда, а может быть выражен в деталях и аксессуарах, играйте с ними, экспериментируйте и они ответят вам взаимностью.



В коллекции Crazy Line вы встретите множество вещей в оттенках желтого. Это, пожалуй, самый жизнеутверждающий цвет, ведь, по мнению психологов, желтый несет в себе энергию, движение и хорошее настроение. Янтарный, горчичный, лимонный, пшеничный, солнечный, золотистый – найдите свой оттенок, который выигрышно подчеркнет вашу индивидуальность и добавит модной актуальности вашему образу. Желтый может стать основным цветом вашего наряда, а может быть выражен в деталях и аксессуарах, играйте с желтым, экспериментируйте и он ответит вам взаимностью.



Множество моделей коллекции выполнено в сине-голубой гамме и одним из акцентных оттенков стал бирюзовый, который несомненно ассоциируется с пронзительным и насыщенным цветом летнего неба и моря и, что не удивительно, дарит нам чувство спокойствия, умиротворения и ощущение легкости бытия. При том, что это яркий и привлекающий внимание оттенок, он совершенно не вызывающий и может стать частью вашего как повседневного, так и вечернего образа. При этом, даже в деталях, он придаст вашему наряду немного расслабленный, курортный вид.



Летняя коллекция Crazy Line яркая, многоцветная, стильная, в этом сезоне дизайнеры ставят главный акцент на актуальную женственность и элегантность с легкими нотками гламура.



При создании коллекций Дома моды Crazy Line, дизайнеры из года в год стремятся соблюдать идеальный баланс стиля и удобства и создают одежду, которая отвечает последним веяниям моды, выглядит элегантно и женственно. Ее отличает особый европейский шик и отличное качество.



Мода Crazy Line рассчитана на настоящих женщин с разными типами фигур, с разными особенностями телосложения, разных размеров и объемов, которым хочется чтоб их look был актуальным и женственным.



Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.



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