



Может ли быть связь между бриллиантами и миром Торы?

Компания «Ор Яалом» выпустила коллекцию «Берешит» . Это Тора, которая представлена шестью различными эффектными вариантами дизайна, инкрустированными бриллиантами. Это новаторская концепция глубокой связи между миром бриллиантов и миром Торы.



Тора – это тот корень, основа, из которого вырос еврейский народ и мир монотеизма. Через нее пришли к человечеству те духовные основы, которые и по сей день -созидательный центр веры. Тора переведена не многие языки, оказала и до сих пор оказывает глубокое влияние на литературу, искусство, философию и формирование трех религий. Сочетание бриллиантов и Торы от «Ор Яалом» призвано обратить внимание на связь между Торой и светом бриллиантов. В компании «Ор Яалом» считают, что Тора – лучший подарок к знаменательным событиям жизни: свадьбе, бар- и бат-мицве, к круглым датам. Это именно тот подарок, который наверняка будет передаваться из поколения в поколение.



Компания «Ор Яалом» была создана двумя основателями – Роненом Прибером, генеральным директором компании и его бизнес партнером Ари Вольфом, они соединили две области деятельности, которые до сих пор считались абсолютно противоположными и создали, благодаря уникальному творческому подходу и нестандартному мышлению.



Обложки были разработаны и вдохновлены основными историями и мотивами Торы, в том числе историей о сотворении мира, божественной колеснице, истории о том, как расступилось Красное море, о переходе от тьмы к свету, двенадцати коленах и о бесконечности.



Мы побеседовали с Роненом Прибером, одним из партнеров компании «Ор Яхалом» и задали ему несколько вопросов.



Что Вас вдохновило на создание подобных книг Торы?

Мы немного погрузились в философию, поняв удивительную связь бриллиантов с духовностью. Всем известно что Тора содержит в себе буквенный код всего что существует на земле, слово бриллиант (на иврите) имеет те же буквы что и написание БГ, это камень красоты и духовности. Мы понимали, что просто обязаны были обьединить бриллиант с духовным, и что же могло быть как не первоисточник духовности и философии — Тора. Так появилась Тора инкрустированная бриллиантами.



Сколько времени и ресурсов требуется для создания одной такой книги?

Это был долгий процесс, ведь мы создавали что-то, чего раньше никто не делал. Уникальное сочетание переплета, металла и бриллиантов. Понимая всю уникальность и святость книги, над этим проектом в течении года работала целая команда, дизайнеры, специалисты Шинкара, ювелиры. Мы потратили на создание первого экземпляра более полутора миллионов шекелей.



Какие вызовы и сложности вы сталкиваетесь при создании таких уникальных изделий?

Самые главные вызовы, конечно, это объяснить людям сочетание бриллиантов и Торы. В иудаике принято покупать особенные мезузы, например, или особенные подсвечники, а Тора почему-то абсолютно обычная. Берет много времени и усилий объяснить нашу философию, показать связь между бриллиантами и миром Торы. Это не просто.



Каковы основные ценности, которыми ваша компания руководствуется при создании этих книг? Ведь речь идет о святых книгах.

Мы работаем в двух направлениях, представить книгу Торы, как книгу кодов, в которых существует внеземная интеллигенция, можно сказать все знания и вся наука мира, уйти от стандартной торы «букв» и показать ее внутреннюю сторону, с другой стороны все привыкли видеть бриллианты как сверкающие камни роскоши и не более, и наша задача раскрыть их духовную сторону, их свет сочетаемый с внутренним светом человека — это и есть основная цель бриллианта. Вот в том чтобы обьяснить эти два направления и есть наша основная цель.



В чем вы видите будущее вашей компании и какие новые идеи или проекты вы планируете реализовать в ближайшем будущем?

Я думаю, что компания продолжит разрабатывать художественные произведения, основанные на священных книгах и украшенные драгоценными камнями, охватывающими различные ценовые категории. В некоторых случаях это произведения искусства, такие как «Древо Познания» на более крупных книгах, а также художественные работы стоимостью $50,000 и более. В других случаях речь идет о книгах из Танах, которые в своем дизайне даже включают изображение Иерусалима как источника святости.



Для всех трех религий это является проявлением искусства. Здесь происходит совершенно новое использование драгоценных камней на книгах. Это одна сторона, но у нас также есть еще две идеи, которые мы хотим представить компании. Первая — использование драгоценных камней и светильников вместе, создавая комбинацию света и тысячелетнего исторического наследия. Вторая — создание украшений, которые содержат в себе духовную мудрость, черпаемую из Торы, в сочетании с драгоценными камнями, символизирующими духовную энергию.



Если мы сможем правильно разработать эти три аспекта — священные книги, украшения и драгоценные камни — компания достигнет успеха. Это подобно развивающемуся с течением времени концептуальному магазину, который сможет совместить святость и изысканность. Такое место уникально: войдя в него, человек ощущает особенное художественное вдохновение, яркий свет и энергию, которые также пронизывают сам магазин, отражая его внутреннюю направленность.



В какое (если не секрет) самое необычное место Вы когда либо продавали свои книги?

Самая удивительная продажа была сделана как раз не нами, они произошла в гостинице Хилтон Тель-Авив, где поставили несколько наших произведений на выставку. Один из постояльцев, известный своей любовью к Иудаике подошел к одной из книг, она ему понравилась и он тут же ее купил и увез в Нью Йорк. Удивительно было не то, что он купил, а с какой быстротой и легкостью это произошло.



Коллекция Берешит, состоящая из шести книг Торы, предлагается в магазине Philosophy, Кикар-а-медина, Тель-Авив.



Диапазон цен: от 2800 $ до 6000 $.