Минздрав: отзыв товара "Осем" - "Петибер Black & White"
"Осем" сообщает общественности, что в ограниченном количестве упаковок товара "Петибер Black & White" (220 гр), штрих-код 7290118420552, есть опасность обнаружения кусочков пластика из-за локального сбоя в упаковочной системе.
В следующих партиях:
- Партия 3046T346, срок годности до: 15.12.2023.
- Партия 3047T346, срок годности до: 16.12.2023
- Партия 3048T346, срок годности до: 17.12.2023
Потребителей просят не употреблять продукт и звонить в службу поддержки по телефону: 1-700-70-76-76 для получения замены продукта.
Компания работает над изъятием продуктов с прилавков по согласованию с продовольственной службой Центрального округа при Минздраве.
Качество и безопасность являются главными приоритетами "Осем", мы приносим извинения за неисправность и будем продолжать работать над обеспечением качества своей продукции.