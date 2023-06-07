



Минздрав: отзыв товара "Осем" - "Петибер Black & White"

"Осем" сообщает общественности, что в ограниченном количестве упаковок товара "Петибер Black & White" (220 гр), штрих-код 7290118420552, есть опасность обнаружения кусочков пластика из-за локального сбоя в упаковочной системе.



В следующих партиях:

Партия 3046T346, срок годности до: 15.12.2023.

Партия 3047T346, срок годности до: 16.12.2023

Партия 3048T346, срок годности до: 17.12.2023