



Migronium: помощь в получении гражданства Румынии

Румыния является одним из самых привлекательных направлений для тех, кто желает сменить место проживания. Уровень жизни здесь высокий, экономика развитая, а политическая обстановка стабильная. К тому же Румыния входит в состав Европейского союза. Чтобы оформить гражданство данной страны, вы можете действовать самостоятельно, либо же обратиться в надежную миграционную компанию Migronium. Ее юристы оказывают помощь в получении румынского паспорта по упрощенной государственной программе россиянам, белорусам, украинцам и выходцам других государств постсоветского пространства.

Почему стоит обратиться к миграционным специалистам?

подготовка всех необходимых документов и справок, что позволит вам в ускоренном режиме получить нужный статус в Румынии;

оперативная подача пакета документов в Министерство Юстиции Румынии;

сопровождение юристов на всех этапах оформления гражданства;

рассмотрение документов в течение сжатого периода времени;

помощь при сдачи присяги на румынском языке, получение ответов на частые вопросы — в результате вы сможете пройти собеседование даже с минимальными знаниями румынского языка;

оформление всех необходимых внутренних румынских документов.

Как выстраивается работа по оформлению второго гражданства?