Migronium: помощь в получении гражданства Румынии
Румыния является одним из самых привлекательных направлений для тех, кто желает сменить место проживания. Уровень жизни здесь высокий, экономика развитая, а политическая обстановка стабильная. К тому же Румыния входит в состав Европейского союза. Чтобы оформить гражданство данной страны, вы можете действовать самостоятельно, либо же обратиться в надежную миграционную компанию Migronium. Ее юристы оказывают помощь в получении румынского паспорта по упрощенной государственной программе россиянам, белорусам, украинцам и выходцам других государств постсоветского пространства.
Почему стоит обратиться к миграционным специалистам?Самостоятельное решение важных юридических вопросов не всегда проходит успешно. Без надлежащего опыта и знаний решить ту или иную задачу довольно сложно. Отзывы о Migronium тоже подтверждают, что в миграционной компании предлагают эффективные методы оформления румынского гражданства, с помощью которых вы сможете получить паспорт Румынии в сжатые сроки и с минимальными расходами. Согласно законодательству Румынии, человек, получивший гражданство страны, может оформить паспорт и для членов своей семьи.
Если же вы решили воспользоваться программой репатриации для оформления румынского гражданства, но при этом не имеете документов, подтверждающих наличие румынских корней, то миграционные специалисты Migronium также смогут вам помочь. Профессиональные юристы направляют запросы в архивы и быстро находят нужные документы. По программе репатриации вы сможете оформить румынский паспорт всего за 1-2 года.
Вот какие преимущества вы получите, если будете сотрудничать с миграционной компанией Migronium:
- подготовка всех необходимых документов и справок, что позволит вам в ускоренном режиме получить нужный статус в Румынии;
- оперативная подача пакета документов в Министерство Юстиции Румынии;
- сопровождение юристов на всех этапах оформления гражданства;
- рассмотрение документов в течение сжатого периода времени;
- помощь при сдачи присяги на румынском языке, получение ответов на частые вопросы — в результате вы сможете пройти собеседование даже с минимальными знаниями румынского языка;
- оформление всех необходимых внутренних румынских документов.
Как выстраивается работа по оформлению второго гражданства?На первом этапе юристы помогут вам найти все необходимые доказательства наличия румынский корней в родословной, проанализировать семейные архивы, проверить подлинность документов и пр. Вся эта процедура проводится без предоплат и авансов.
На втором этапе оформляем пакет документов, переводим их на румынский язык, проводим нотариальное заверение, после чего отправляем все это в Министерство юстиции в Бухаресте. Вы же в свою очередь получаете ДОСАР — уникальный номер, который подтверждает факт приема документов на проверку, вам он позволяет в онлайн-режиме отслеживать статус заявки.
На третьем этапе мы сопровождаем вас в вопросах оформления румынского гражданства: проводим встречи, консультации, помогаем по вопросам собеседования и сдачи присяги. Если вы заинтересованы сотрудничеством с компанией Migronium и хотите на 100% быть уверены в положительном результате, оставляйте заявку на бесплатную консультацию на сайте https://migronium.com/