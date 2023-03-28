



Lil Tjay даст второй концерт в Израиле!

Компания по производству музыки ELITE MUSIC объявляет о проведении дополнительного концерта успешного американского рэпера Lil Tjay. Второй концерт, как и первый, состоится 1 апреля 2023 года в B-Side в Тель-Авиве.



На разогреве в Lil Tjay выступят молодой рэпер "Zuksh" и DJ Infinity. Вход на концерт будет открыт в 23:00.



Концерт не имеет возрастных ограничений.



Lil Tjay является одним из самых известных имен в индустрии трэпа (поджанр хип-хоп музыки), а его дебютный альбом, выпущенный в 2019 году, собрал более 600 миллионов прослушиваний на Spotify. Молодой американский рэпер сотрудничал с различными артистами, такими как Ice Spice, Pop Smoke, 6black и многими другими.



Прежде чем стать интернет-звездой и завоевать миллионы сердец, Lil Tjay был простым 21-летним парнем из Бронкса, Нью-Йорк.





Его творчество создает образ рано повзрослевшего ребенка, которому пришлось многое пережить. Lil Tjay вырос в культуре банд Нью-Йорка, что привело его к году в тюрьме.



После выхода на свободу Lil Tjay пообещал себе найти способ осуществить свои музыкальные мечты.



В 2022 году он пережил попытку грабежа и нападение, во время которого в него выстрелили 7 раз. Он провел в госпитале долгие месяцы, пока врачи боролись за его жизнь.



Несмотря на эти события, Lil Tjay решил вернуться на большую сцену, и всего через два месяца после выписки из больницы выпустил новую песню "Beat the Odds". В ролике на нее использовались кадры из больницы.



1 апреля 2023 года, B-Side, Тель-Авив.



Начало в 23:00.



Ссылка на продажу билетов: https://elitemusic.co.il/product/liltjay2/



Стоимость билетов стартует от 299 шекелей.

