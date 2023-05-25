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Как получить политическое убежище в странах Европы
25.05.2023 14:56 Mignews

Как получить политическое убежище в странах Европы

Накаленная политическая ситуация в 2022 году спровоцировала настоящий бум в Европе огромные миграционные потоки беженцев. Словакия, Румыния, Германия, Польша и другие страны принимают иностранцев и дают им убежище.

Не у всех есть возможность, убегая от военных, политических преследования и различного рода гуманитарных проблем, открыть визу и собрать все необходимые разрешительные документы, обеспечив свое спокойное проживание за рубежом.

Статус беженца: как получить политическое убежище

Статус беженца – индивидуальное право, которое предоставляется иностранцу после прохождения разных юридических и административных процедур. Присвоение статуса занимает от 6 до 12 месяцев. На протяжении всего этого времени проситель может проживать на территории страны, ему предоставляется комната в общежитии и все необходимые блага для качественной жизни. 

Чтобы оформить беженство, нужны реальные доказательства опасности, поэтому необходимо подать заявление на присвоение статуса в другой стране.
Важно! Получить статус беженца человек имеет право лишь в той стране, границы которой он пересек в первую очередь.

Сама процедура оформления долгая, и иммигрант может получить отказ, если основания не веские. В этом случае лучше подстраховаться и сотрудничать со специалистами. Свои услуги предлагает компания https://emigration-lawyer.com/, которая оказывает юридическую помощь в иммиграции за границу и легализациии там, включая сбор нужных документов для присвоения статуса беженца.

Какие права предоставляются беженцам: что можно, а чего нельзя делать

Важно учитывать, что не ко всем правам есть доступ у иммигранта с момента подачи заявки и до предоставления государственной защиты. От властей человек может получить:
  • одежду и продукты питания; 
  • билеты на проезд в общественном транспорте; 
  • медицинское обслуживание; 
  • отдельное спальное место в специальном центре для беженцев. 
При благоприятном исходе, заявитель может получить право на оформление вида на жительство на три года, получить проездной документ, позволяющий перемещаться между странами Европейского союза. При желании человек со статусом может получить необходимое образование, трудоустроиться и рассчитывать на социальное обеспечение. Всем желающим изучить язык и получить дополнительные навыки предлагаются бесплатные курсы.

Предоставление убежища в Европе: какие статусы предлагаются иммигрантам

Европейское государство предлагает людям, страдающих от военных, политических и гуманитарных гонений временную и международную защиту.
Временная защита действует не менее 12 месяцев, и если сохраняются обстоятельства, что послужили веским основанием для присвоения статуса, документ может продлеваться. Люди, имеющие временную защиту, могут получить медицинскую помощь, вид на жительство, бесплатное жилье, работу и использование банковских услуг.

Соискатели, которые имеет временную защиту, имеют право периодически возвращаться к себе на родину, а после обратно в Европейский союз с сохранением полученных привилегий.

Убежище в ЕС – индивидуальное право, которое получить не так просто, как временную защиту. Здесь следует долгий юридический и административный процесс, вследствие которого подтверждаются объективные причины спасения человеческой жизни. Подобный статус может пересматриваться и отзываться, если были выявлены новые факты, говорящие о срочности пересмотра.

Статус беженца не позволяет человеку, нуждающемся в защите, покидать территорию страны, которая взяла его под свой покров.

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