



Как получить политическое убежище в странах Европы

Накаленная политическая ситуация в 2022 году спровоцировала настоящий бум в Европе огромные миграционные потоки беженцев. Словакия, Румыния, Германия, Польша и другие страны принимают иностранцев и дают им убежище.



Не у всех есть возможность, убегая от военных, политических преследования и различного рода гуманитарных проблем, открыть визу и собрать все необходимые разрешительные документы, обеспечив свое спокойное проживание за рубежом.

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одежду и продукты питания;

билеты на проезд в общественном транспорте;

медицинское обслуживание;

отдельное спальное место в специальном центре для беженцев.

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