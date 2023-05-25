Как получить политическое убежище в странах Европы
Накаленная политическая ситуация в 2022 году спровоцировала настоящий бум в Европе огромные миграционные потоки беженцев. Словакия, Румыния, Германия, Польша и другие страны принимают иностранцев и дают им убежище.
Не у всех есть возможность, убегая от военных, политических преследования и различного рода гуманитарных проблем, открыть визу и собрать все необходимые разрешительные документы, обеспечив свое спокойное проживание за рубежом.
Статус беженца: как получить политическое убежищеСтатус беженца – индивидуальное право, которое предоставляется иностранцу после прохождения разных юридических и административных процедур. Присвоение статуса занимает от 6 до 12 месяцев. На протяжении всего этого времени проситель может проживать на территории страны, ему предоставляется комната в общежитии и все необходимые блага для качественной жизни.
Чтобы оформить беженство, нужны реальные доказательства опасности, поэтому необходимо подать заявление на присвоение статуса в другой стране.
Важно! Получить статус беженца человек имеет право лишь в той стране, границы которой он пересек в первую очередь.
Сама процедура оформления долгая, и иммигрант может получить отказ, если основания не веские. В этом случае лучше подстраховаться и сотрудничать со специалистами. Свои услуги предлагает компания https://emigration-lawyer.com/, которая оказывает юридическую помощь в иммиграции за границу и легализациии там, включая сбор нужных документов для присвоения статуса беженца.
Какие права предоставляются беженцам: что можно, а чего нельзя делатьВажно учитывать, что не ко всем правам есть доступ у иммигранта с момента подачи заявки и до предоставления государственной защиты. От властей человек может получить:
- одежду и продукты питания;
- билеты на проезд в общественном транспорте;
- медицинское обслуживание;
- отдельное спальное место в специальном центре для беженцев.
Предоставление убежища в Европе: какие статусы предлагаются иммигрантамЕвропейское государство предлагает людям, страдающих от военных, политических и гуманитарных гонений временную и международную защиту.
Временная защита действует не менее 12 месяцев, и если сохраняются обстоятельства, что послужили веским основанием для присвоения статуса, документ может продлеваться. Люди, имеющие временную защиту, могут получить медицинскую помощь, вид на жительство, бесплатное жилье, работу и использование банковских услуг.
Соискатели, которые имеет временную защиту, имеют право периодически возвращаться к себе на родину, а после обратно в Европейский союз с сохранением полученных привилегий.
Убежище в ЕС – индивидуальное право, которое получить не так просто, как временную защиту. Здесь следует долгий юридический и административный процесс, вследствие которого подтверждаются объективные причины спасения человеческой жизни. Подобный статус может пересматриваться и отзываться, если были выявлены новые факты, говорящие о срочности пересмотра.
Статус беженца не позволяет человеку, нуждающемся в защите, покидать территорию страны, которая взяла его под свой покров.