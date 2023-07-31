JOIN THE FLIP SIDE

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Samsung представляет новые устройства в Израиле на ярком мероприятии с участием членов команды: Ротема Селы, Эдена Хасона, Одеи и других.



Вчера вечером (в воскресенье) компания Samsung провела мероприятие, посвященное запуску устройств серии Galaxy Z в Израиле. Мероприятие прошло в Zappa в парке Яркон в присутствии членов команды #We_Are_Samsung. На мероприятии были представлены новые складные модели смартфонов и другие устройства.



На мероприятии был певец Эден Хасон, который входит в команду инфлюенсеров Samsung. Также присутствовали: Ротем Села, Агам Бухбут, Шахар Саул, Ави Аборуми и Одеи. Помимо них, на мероприятии присутствовали представители Samsung и ведущие создатели контента в социальных сетях.



По случаю запуска складных устройств и впервые в Израиле была представлена ​​небольшая унисекс-сумка (Micro Bag), выпущенная ограниченным тиражом. Сумка была разработана в рамках сотрудничества международной текстильной компании The New Denim Project и израильского дизайнера Элеоноры Авни, основательницы бренда Nuritami. В рамках экологического видения Samsung, включая достижение нулевого уровня выбросов углерода к концу 2030 года, сумка изготовлена ​​из переработанного денима (джинсов) и загрязняющих океан материалов.



Миа Сегал, пресс-секретарь Samsung Israel: «Мы рады представить в Израиле пятое поколение устройств серии Galaxy Z при участии членов команды #We_Are_Samsung. В этом году впервые помимо устройств мы решили сосредоточиться на передовых и модных продуктах, соответствующих общемировой тенденции, и именно так мы создали специальную сумку для поклонников Galaxy. В израильском дизайне она представляет собой сочетание двух программ, характеризующих Samsung: моды и устойчивого развития».