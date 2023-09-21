



Изменения в расписании маршрутов "Эгед" накануне Йом Кипур

Накануне Йом Кипур, в воскресенье 24.09.2023, работа городских и междугородних автобусных линий компании "Эгед" будет прекращена поэтапно с 13:00 до 14:00.



Вечером, на исходе Йом Кипура, в понедельник, 25.09.2023, работа городских автобусных линий возобновится поэтапно с 20:00. Междугородние автобусные линии начнут работать с 21:30.



"Эгед" рекомендует пассажирам проверять возможные изменения в расписании движения маршрутов на сайте Эгед или в центре обслуживания клиентов по номерам 03-6948888 или *2800 с любого телефона.