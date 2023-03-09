



«Город без перерыва», каким вы его не знали

Израиль – страна туризма. В него не только приезжают десятки миллионов туристов из-за границы, но и миллионы израильтян путешествуют внутри страны. Все знают, что Иерусалим – это средоточие религиозных памятников и святых мест. Эйлат – город веселья, шопинга и купания в море с кораллами и рыбками. Акко – крепость крестоносцев, а Цфат – город каббалистов. Туристы путешествуют по лесам, горам и пустыням, озерам и долинам нашей маленькой, но необъятной страны.



Однако в Израиле есть место, которое известно всем, но далеко не каждый считает его подходящим для туризма и отдыха. Причем самого разнообразного. Это, разумеется, наш любимый город без перерыва – Тель-Авив. Чем-то он напоминает Южную Италию, чем-то Нью-Йорк, а местами даже Одессу. Каждый находит в нем что-то свое и любит его за это. Если же вы не житель нашей «культурной столицы», то провести уикэнд здесь – отличная идея, и никакая заграница не понадобится. Мы дадим вам несколько советов, как интересно провести время на «Холме весны».



Следует сказать, что у Тель-Авива есть южная и северная части, и, для начала, вам нужно выбрать, где именно вы проведете выходные. Невозможно объять весь город за один уикенд. Рекомендуем выбрать какую-то часть, тем более, что времяпровождение в разных районах города разительно отличается по стилю.



Начнем с юга Тель-Авива. Главная достопримечательность здесь – это Древний Яффо. Именно отсюда пророк Иона отплывал в Испанию, но доплыл только до чрева кита (памятник киту вы увидите к югу от древних стен). Именно тут Персей спас Ариадну от чудовища, обратив его в камень (камни, оставшиеся от чудовища, вы увидите возле порта Яффо – они обозначены израильским флагом. А если отправитесь поплавать на катере, пройдете вблизи от них). Именно отсюда царь Соломон отправлял свои корабли. Бывал тут и сам Наполеон Бонапарт, о чем напоминают его многочисленные статуи и пушки, оставленные им и защищавшими город янычарами. В городе есть музеи, церкви, старинные дома и стены, рестораны – особенно много их в порту и, конечно, они изобилуют рыбой и морепродуктами.



Еще одной достопримечательностью южной части города является район Неве-Цедек. Построили его еще до основания Тель-Авива. В конце XIX века евреям стало тесно в Яффо и они вышли за его пределы, создав уголок Европы на побережье Средиземного моря. Сегодня это квартал художников, галерей и бутиков. Но улочки его все еще хранят очарование старой Европы. Обратите внимания на держатели для ставен в виде человеческих голов, полюбуйтесь домом, по которому ползут глиняные человечки, зайдите в галереи и кафе. Есть тут и одни из лучших ресторанов города.



Совсем рядом с Неве-Цедеком расположен комплекс Старой турецкой железнодорожной станции («Митхам а-тахана»). Некогда тут была настоящая железнодорожная станция времен Османского владычества, а сегодня – зона отдыха. Вокзал открылся в 1892 году, чтобы соединить Яффо, Тель-Авив и Иерусалим. Сегодня атмосфера здесь уже иная, но все равно не слишком современная, да и вагончики с рельсами, как и само здание вокзала, никуда не делись. Сюда любят приезжать фотографироваться невесты и просто туристы.



Продолжая двигаться на север, вы попадете на знаменитый рынок Кармель. Окунуться в его атмосферу должен каждый, потому что она не похожа ни на что (лукавлю – немного похожа, но на такое количество разных мест и эпох, что этот микс создает неповторимую картину). Здесь вас встретят шумные торговцы, которые будут предлагать все попробовать. Здесь вы найдете магазины изысканных деликатесов, сувенирные лавки и многое другое. Главное, попробуйте местный стрит-фуд, араис, питы со всевозможными начинками, креветки и кальмары, фиш энд чипс по тель-авивски. Насладитесь свежевыжатыми соками из любых фруктов – они здесь на каждом шагу.



Закончить вечер, если у вас еще останутся силы, можно в одном из многочисленных клубов с музыкой и танцами.



Переночевать лучше тоже с комфортом. Мы рекомендуем вам отель Alberto Tel Aviv на пересечении улиц Нахалат Биньямин и Ахад ха-Ам. Этот отель, который входит в коллекцию Isrotel Design Group, не оставит вас равнодушным. Он разместился в старинном здании 19 века, а современный дизайн интерьеров сочетается с ритмом жизни большого города. Отель выгодно отличается центральным месторасположением – вечером улица перед отелем меняет свой облик и становится волшебной оживленной пешеходной зоной, где десятки популярных развлекательных заведений с прекрасной кухней приглашают вкусно поужинать, послушать музыку, потанцевать и посмотреть на таких же любителей городского отдыха со всего света. В теплый сезон на крыше отеля можно искупаться в бассейне, и в любое время – отдохнуть в СПА или сходить в спортзал. Дополнительная информация и заказ номеров на сайте по ссылке https://bit.ly/3QzVCXh или по телефону *5585. При заказе через сайт – скидка 5%. Члены клуба получают дополнительные скидки.



Утром после завтрака пройдитесь по бульвару Ротшильда и улице Ахад ха-Ам – это настоящее сердце Тель-Авива. Особенно прекрасны они весной. Посидите на лавочках, полюбуйтесь домами, где жили многие из отцов-основателей страны. Сфотографируйтесь с памятником первому мэру города - Меиру Дизенгофу, возле здания Дома Независимости. После отправляйтесь туда, куда вчера вы так и не успели. Не могли же вы и в самом деле за один день обойти Древний Яффо, Неве-Цедек и рынок Кармель? Поверьте, эти выходные вы не забудете никогда.



А теперь давайте отправимся на север города… Впрочем, нет, вы уже устали, нагулялись. Поэтому об этом мы поговорим в следующий раз. Возможно, к тому времени юг Тель-Авива уже будет вам знаком и полюбится так же, как и нам.

