



Гид нового репатрианта: три маршрута для прогулок по Тель-Авиву

Тель-Авив – город с особенным вайбом, в него невозможно не влюбиться, в нем, похоже, никогда не спят, постоянно шумно общаются, по улицам ходят в купальниках, сидят в кафешках и гуляют с собаками. Давайте вольемся в этот праздничный поток и погуляем по самым интересным местам на юге, в центре и на севере города.



Юг – древности и виды

Лучшее место для пеших прогулок по Центру страны— Яффа. Во-первых, это самый старый район в городе, во-вторых, именно с яффских холмов открывается самый живописный вид на современный Тель-Авив. И, в-третьих, здесь сосредоточена масса колоритных местечек.



Начать стоит с площади Часов с Мигдаль а-Шаон (Часовой башней) в центре. Под куполом вы увидите 4 циферблата, которые показывают разное время (еврейское и местное). Пройдите немного к Гиват Яффе — и вы увидите главную мечеть Тель-Авива Махмудию (фонтан на одной из ее стен когда-то поил султанских верблюдов). Затем вы выйдете на главную площадь старого города, Кикар Кдумим, что переводится как «Площадь древностей». Здешние улицы облюбовали местные художники, самой известной считается галерея Франка Майслера, а символом - висящее в воздухе каменное яйцо, из которого растет дерево.



Завершить маршрут прогулки по Тель-Авиву советуем в Абраша Парке — кактусы, пальмы и экзотические цветы вдохновляют, а под Воротами желаний нужно загадать желание!



Центр – водопады и шопинг

Центр Тель-Авива – это новая и новейшая история города и страны в камне, где на улочках, расходящихся в разные стороны от бульвара Ротшильд в зелени утопают восстановленные исторические дома, перед многими из которых стоят таблички с рассказом о доме на иврите и английском, с упоминанием архитектурного стиля, архитектора, жителей дома и всей его истории. Здесь же множество уютных кафешек с европейскими и аутентичными деликатесами и колоритной тель-авивской публикой, которая и задает особенный вайб этому городу.



Отдохнуть от городского шума можно в тени и прохладе у бассейна с водопадом в самом центре города в торговом центре Ган а-Ир. Периодически здесь устраиваются ярмарки еды и локальных продуктов, так что вкусный перекус гарантирован. После отдыха стоит совершить легкий, но эффективный шоппинг – ведь здесь люксовые бренды соседствуют с израильскими дизайнерами и демократическими марками.



Тем, кто успел соскучиться по европейскому качеству в одежде, стоит зайти в бутик Gerry Weber – уютный уголок спокойной Европы в шумном Израиле, где в тишине и без спешки можно примерить модную элегантную одежду из дорогих качественных тканей. Gerry Weber – бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, европейский лоск и комфорт. Эта одежда держит форму, сидит, как влитая, сшита из натуральных качественных тканей, которые не изменят форму и цвет много сезонов.



Рядом с ним – бутик Irene с итальянскими, французскими и американскими брендами, одежда приезжает сюда если не в одном, то в единичных экземплярах, а новые коллекции поступают каждые 2 недели весь год. Это одно из немногих мест, где можно найти вечерний наряд или праздничное платье, очень отличающиеся от того, что представлено в сетевых магазинах.



Прямо напротив расположился один из самых просторных магазинов сети люксовой обуви Lafayette Italy. Вся обувь прямо с фабрик Италии, она необычно яркая и цветная для Израиля и очень удобная: все же итальянские колодки – самые комфортные в мире.



Здесь же находится крупный магазин сети Jack Kuba, где элитное нижнее белье покупают многие израильские и русскоязычные знаменитости.

Масс-маркет представлен одной из самых крупных модных сетей в стране Crazy Line с очень понятными и удобными для нас кроем и стилем.



Север – джентрификация и скейты

Исторический порт Тель-Авива – пример джентрификации города. Первое пассажирское судно зашло в порт еще в 1938 году, но уже через тридцать лет в Ашдоде построили новый порт, и тель-авивский утратил свое значение и пришел в запустение.



В начале века власти Тель-Авива начали программу джентрификации.



В результате старинные ангары отреставрированы, теперь в них работают бары, рестораны, галереи, магазины и клубы. По широкой деревянной набережной с изгибами, имитирующими волны, вовсю катаются на роликах и скейтах.



В просторном ангаре открыт портовый рынок деликатесов, где торгуют органическими продуктами: домашней пастой, сырами, отборными овощами, крафтовым сливочным маслом, оливками и оливковым маслом, сладостями и свежими соками.



По субботам здесь проходят ярмарки художников, постоянно идут выставки, концерты, дискотеки, спортивные соревнования. У старого портового крана на причале фотографируются молодожены, рядом стоят рыбаки, неподалеку от их улова всегда местные кошки. Жизнь кипит и радует разнообразием.





