



Германия продала весь свой пакет акций Lufthansa, выручив $760 млн

Фонд экономической стабилизации страны, или WSF, продал оставшиеся 9,92% акций крупнейшей европейской авиакомпании через размещение акций среди международных инвесторов.



Выручка значительно превышает вложенные 306 млн евро.



Lufthansa в ноябре досрочно погасила последнюю часть долга по программе спасения в размере 9 млрд евро, что позволило правительству выкупить свою долю с прибылью. Государство вмешалось в ситуацию в 2020 году, чтобы спасти авиакомпанию после того, как ограничения на поездки, связанные с пандемией, практически полностью остановили авиаперевозки.



Клаус-Михаэль Кюне - самый богатый человек Германии, возможно, стал одним из покупателей. Согласно поданному на прошлой неделе заявлению, миллиардер хочет увеличить свою 15,01% долю, вложив часть своего состояния в логистику.



Размер пакета акций Кюне позволит ему назначить своего представителя в наблюдательный совет Lufthansa.