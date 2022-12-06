



Это заявка на победу: Николь Рубанович о спортивной коллекции Crazy Line

Новую спортивную коллекцию бренда Crazy Line представила тяжелоатлетка Николь Рубанович, первая израильская штангистка, принесшая нашей стране медали в этом виде спорта на международных соревнованиях. Сегодня на счету 24-летней спортсменки более 10 международных медалей, включая 5 золотых. И сейчас Николь готовится к Чемпионату мира по тяжелой атлетике.



"Я предпочитаю спортивный стиль, что вполне логично, я много двигаюсь, живу в интенсивном темпе, поэтому одно из главных требований к одежде – это комфорт. Тело спортсменок построено иначе, поэтому женские фасоны нам, как правило, менее удобны и подобрать себе одежду зачастую очень непросто. Однако мне очень понравились модели из спортивной коллекции Crazy Line, я была приятно удивлена удобством кроя. Модели Crazy Line оказались очень продуманными - они комфортны, эластичны, хорошо сидят, выполнены из очень приятной для тела ткани - такая одежда будет хорошо выглядеть на любой фигуре, и на женственной, и на спортивной.



Кроме того, на мой взгляд, в коллекции выбрана эффектная и удачная цветовая гамма. Элегантный черный в сочетании с яркими контрастными фиолетовыми, синими и зелеными элементами, создают графический узор, благодаря которому, визуально тело выглядит стройнее. И, кстати, благодаря этим цветовым вставкам, модели не выглядят чисто спортивными, это скорее sport-casual, который можно носить не только в спортзал, но и в повседневной жизни".

О новой спортивной коллекции Crazy Line

Мода на удобство, комфорт и модели, дарящие чувство свободы, уже давно набирает обороты, а в последние сезоны достигла своего пика. Уже несколько сезонов Дом моды Crazy Line представляет спортивные коллекции, которые стали хитами и пользуются большим успехом у израильских покупательниц, благодаря своей актуальности, универсальности и элегантности. Эта одежда не только для спорта, но и для прогулок, встреч и даже для работы.Новая капсула идеально подходит для недавно начавшейся зимы. Теплые куртки, спортивные свитшоты и футболки, не стесняющие движений штаны и незаменимые леггинсы. По настроению дизайн близок к стилю колор блок, который предполагает составление комплектов из двух-трех контрастных и доминантных цветов. Четкость, минимализм и симметрия – вот три кита, на которых опирается философия каждой вещи. Все предметы в коллекции обладают идеальной сочетаемостью друг с другом. Причем, лаконичные по отдельности, в комбинациях они могут создавать как спокойные, так и громко говорящие образы.Новая коллекция в стиле sport casual полностью отвечает самым высоким запросам. Ее легкая небрежность и пикантная простота дают чувство молодости, стиля и комфорта в любых обстоятельствах.