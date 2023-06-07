



Цигун — это не то, что все думают

Что такое цигун? С одной стороны, это слово уже прочно вошло в современный язык и закрепилось в общественном сознании. С другой стороны, абсолютное большинство понимают под этим термином очень упрощённую, можно даже сказать, рекламную версию того, что он на самом деле собой представляет. Так чем он является на самом деле? И как найти лучшую школу цигун для начинающих? Зачем вообще заниматься цигун?

Цигун — это самосовершенствование

Современный китайский цигун

Гимнастика цигун и её особенности

Оздоровительный цигун и Тайцзицюань

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Жёсткий цигун и мягкий цигун

Упражнения цигун для начинающих

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