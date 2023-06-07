Цигун — это не то, что все думают
Что такое цигун? С одной стороны, это слово уже прочно вошло в современный язык и закрепилось в общественном сознании. С другой стороны, абсолютное большинство понимают под этим термином очень упрощённую, можно даже сказать, рекламную версию того, что он на самом деле собой представляет. Так чем он является на самом деле? И как найти лучшую школу цигун для начинающих? Зачем вообще заниматься цигун?
Цигун — это самосовершенствованиеКогда говорят, что цигун появился в середине ХХ века в Китае, это правда. Как правда и то, что его история насчитывает несколько тысячелетий. Просто раньше он назывался по-другому.
Вернее, названий-то было много: у каждой школы, которую сейчас называют цигун, раньше было собственное название.
Например, типичным названием обычной даоской школы было «Метод самосовершенствования в достижении сущности Дао». А типичным названием буддийской школы — «Метод самосовершенствования в достижении сущности Будды».
Но общим названием всех этих методов, школ и практик было «Сюлянь». «Сю» переводится как совершенствование, а «Лянь» — практика.
Можно было бы перевести Сюлянь как практика совершенствования, если бы такой перевод не нарушал очерёдности иероглифов, по которой на первом месте стоит совершенствование, а на втором — практика.
Наиболее близко по смыслу будет перевести как практика духовного и физического совершенствования. В ней физические упражнения имеют второстепенную роль, а на первом месте стоит духовное совершенствование.
Современный китайский цигунКаким образом получилось, что древние практики самосовершенствования вдруг получили новое название и под этим названием обрели всекитайскую, а потом и всемирную популярность?
Всё началось с того, что во время «Культурной революции» в Китае люди, практиковавшие сюлянь, обнаружили, что занимаются довольно опасным делом.
В любой момент к ним могли наведаться хунвейбины и спросить, чем это они тут занимаются в то время, когда все сознательные люди громят монастыри, сжигают старые книги и всячески избавляются от феодальных и религиозных пережитков в сознании?
И вот, чтобы не выделяться в идеологическом плане и не смущать незрелые, но очень агрессивные умы словами типа Дао, Будда, Внутренняя алхимия, духовное самосовершенствование и тому подобное, мастера древних школ придумали новое, очень красивое слово — цигун.
Оно имело два неоспоримых преимущества. Во-первых, оно состояло из двух древних иероглифов «ци» и «гун», что придавало ему солидность. А во-вторых, его буквальный перевод никак не раздражал чувств атеистов.
Иероглиф «ци» обычно переводится как энергия, а «гун» — как работа. Хотя он имеет ещё одно значение — энергия самосовершенствования, но обычно цигун переводится именно как работа с ци. Ци, кстати, можно перевести и как воздух или дыхание, так что цигун стал восприниматься и как дыхательная гимнастика.
Гимнастика цигун и её особенностиИ тут мы переходим к причине его громадной популярности. Компартия Китая увидела в нём именно то, что ей хотели показать: традиционную китайскую оздоровительную гимнастику без примеси непонятных и идеологически неприемлемых разговоров о Дао и Буддах.
Да и сами мастера начали преподносить свои практики именно как методы оздоровления.
Действительно, в любой старинной школе самосовершенствования здоровью занимающегося уделялось большое внимание. Дело в том, что с больным, слабым телом даже нормально в медитации сидеть не получится.
Это ещё Бодхидхарма понял, когда обязал шаолиньских монахов ежедневно заниматься боевыми искусствами, чтобы они смогли практиковать медитацию, как это было принято на родине Бодхидхармы в Индии.
Поэтому в начале практики любого метода сюлянь учеников обучали практикам оздоровления тела. Но это была лишь необходимая базовая подготовка, чтобы перейти к настоящим практикам самосовершенствования.
Однако в новых условиях преподавать какой-нибудь даоский метод создания «золотой пилюли бессмертия» было, как уже писалось, опасно. Зато обучать оздоровительной дыхательной гимнастике под новым звучным названием было не только безопасно, но и вполне прибыльно.
А потом появились новые мастера, которые обучались (и потом обучали других) именно оздоровительным практикам. Так цигун превратился сначала в доходный бизнес, а потом и в международный бренд.
Но насколько эффективны упражнения цигун? Понятно, что они не идут ни в какое сравнение с древними техниками, но если брать в расчёт только оздоровление организма, без поиска Дао?
Оздоровительный цигун и ТайцзицюаньДавайте возьмём для примера самый популярный и самый известный цигун в мире — Тайцзицюань. Это, конечно, вид Ушу, но это внутренний стиль, а значит, главное в нём — это работа с внутренней энергией. А чем цигун Ушу лучше, чем обычный оздоровительный? А тем, что его эффективность достаточно просто оценить!
Мы не можем точно сказать, сколько человек выздоровело, и насколько прошли их болезни из-за занятий оздоровительным цигун. Но мы можем оценить, какой процент практикующих современный внутренний стиль Ушу достигли мастерства в боевых искусствах.
В Китае Тайцзицюань занимаются десятки, если не сотни миллионов человек. А сколько вы знаете современных мастеров Тайцзицюань, которые могли бы победить, скажем чемпиона мира по боксу?
С точки зрения статистики, их должно быть, как минимум, десятки тысяч. Ну ладно, не десятки, но уж тысячи, точно. Но мы не знаем ни одного. А почему? Да потому, что с Тайцзицюань случилась та же самая история, что и с другими школами сюлянь.
Мастерство под запретомЕщё задолго до начала «Культурной революции» мастерам Тайцзицюань было запрещено обучать и даже просто демонстрировать своё искусство. Зато по поручению компартии Китая Госкомспорт разработал так называемый упрощённый комплекс оздоровительной гимнастики Тайцзицюань, который и был разрешён для массового преподавания.
Так был создан «Пекинский стиль», а в августе 1956 года Госкомспортом КНР была опубликована книжка «Упрощённый Тайцзицюань». Так одно из самых знаменитых боевых искусств Китая было превращено в спортивную гимнастику.
В 90-е годы ХХ века, благодаря интересу, проявленному к Тайцзицюань в мире, энтузиасты начали возрождать настоящий Тайцзицюань. Однако в современном Китае большинство людей продолжают практиковать именно упрощённую, спортивную версию Тайцзицюань.
Жёсткий цигун и мягкий цигунКак вы, наверное, уже поняли, тем, кто хочет практиковать внутренний стиль, лучше заниматься в настоящей внутренней школе Ушу, но никак не в его упрощённом варианте.
Обычно в нашей стране работу с энергией в Ушу, называют «жёстким цигун», а оздоровительный цигун называют «мягким цигун». Но это не всегда правильно, ибо тот же Тайцзицюань трудно назвать жёстким цигун.
Многие на Западе, кто начинает заниматься внутренними стилями Ушу, в которых применяется мягкий цигун (не путать с оздоровительным цигун), не могут его освоить и остаются на уровне выполнения упражнений как боевой гимнастики.
Это что касается внутренних боевых искусств. А что делать тем, кто хочет заняться просто цигун?
Упражнения цигун для начинающихГлавное, что нужно сделать перед тем, как посвятить занятиям цигун долгие годы своей жизни, это выбрать правильную школу. А для этого нужно, прежде всего, понять, что именно вы хотите получить от своих занятий?
Если вы хотите только здоровья, то почти нет разницы, каким стилем заниматься. Ведь любой современный цигун нацелен именно на оздоровление. Однако тут есть один неприятный момент.
С теми школами, которые произошли из древних китайских школ сюлянь, проблем нет. Пусть они преподают только оздоровительную часть, но ведь их клиентам именно это и нужно.
Однако ещё существуют разные жулики. Это так называемые «мастера», которые сами присвоили себе это звание и на основе настоящих школ придумали какие-то свои практики и тоже преподносят их под видом цигун.
Так вот, оздоровительный эффект этих школ под большим вопросом. Как их отличить? Для начинающего цигуниста почти нет проверенного способа отличить псевдоцигун от истинной школы. Разве что можно посмотреть на её стоимость. Школы псевдоцигун созданы исключительно ради денег, так что их преподаватели не будут стесняться, назначая цену за занятия.
Бесплатный цигунЗато тем, кто хочет найти настоящий сюлянь, древнюю практику духовного и физического самосовершенствования, мы можем смело посоветовать школу Фалуньгун.
Она стала популярной в Китае в конце ХХ века именно потому, что осталась практикой в первую очередь духовного и только потом физического самосовершенствования. Кроме того, обучение и все занятия Фалуньгун абсолютно бесплатные.
Фалуньгун включает пять комплексов упражнений, которые можно выполнять в любое удобное для вас время.
Кроме того, можно заниматься как вместе с другими практикующими на пунктах практики, так и дома индивидуально, ведь упражнения Фалуньгун очень хорошо подходят для выполнения в домашних условиях.
А чтобы понять, подходит ли вам Фалуньгун, нужно просто прочитать книгу «Фалуньгун» https://rus.falundafa.org/books/ChinaFLG_20130725/ChinaFLG/ChinaFLG.htm).
Кстати, даже если вы решите, что это не ваш путь, всё равно прочтение этой книги может оказаться полезным. Как минимум можно лучше начать разбираться в том, что такое цигун.
Cтатья с сайта https://www.epochtimes.ru/
Автор: Cергей Шилов