Целебная косметика и парфюмерия от индийской компании Himalaya – уже в Израиле

Himalaya Company — индийский семейный бизнес, созданный в 1930 году. ДНК компании - теория Аюрведы, древнейшей медицины в мире, основанной на изучении природы с помощью современной науки для создания целительных косметических и парфюмерных продуктов из растительных компонентов. Еще одно преимущество косметики Himalaya - доступная цена при исключительном качестве.



Продукция Himalaya - зубные пасты, кремы, средства для очищения кожи, мыло, пищевые добавки, помады и многое другое - производится из щадящих и безопасных лекарственных растений.





На сегодняшний день Himalaya — это около 5000 фермеров, которые поставляют сырье компании напрямую, это сотни магазинов в Индии и продажи более чем в 90 странах мира.



Все продукты Himalaya не тестировались на животных и являются vegan-friendly.



Одно из самых развитых направлений деятельности компании – создание эффективных видов зубной пасты. Вот некоторые из них.







Аюрведическая зубная паста Ayurvedic Dental Cream – классическая и всеми любимая гималайская паста, которая продается уже более тридцати лет. Изготовлена из формулы, основанной на десяти травах, в их числе ним, мисвак, трифала и гранат. Замечательная паста для здоровых и свежих десен.



Паста для идеальной защиты Complete Care - зубная паста, созданная специально для людей с чувствительными деснами. Поддерживает здоровье десен, предотвращает и задерживает рецессию и воспаление, очищает зубы и защищает от бактерий.



Отбеливающая зубная паста Sparkly White (упаковка для путешествий, 40 грамм) - отбеливающая зубная паста на основе ферментов папайи и ананаса.



Зубная паста c ментоловой свежестью Mint Fresh – освежающая гелевая зубная паста, которая позаботится о здоровье зубов, освежит полость рта и предотвратит неприятный запах изо рта.



Зубные пасты из премиальной серии Himalayа Botanique, основанной на натуральных и органических ингредиентах:



Зубная паста с корицей Complete Care - растительная зубная паста для идеальной защиты, которая заботится о здоровье десен, хорошо очищает зубы и обладает прекрасным ароматом корицы. Большая упаковка.



Отбеливающая зубная паста с углем Charcoal - отбеливающая зубная паста содержит инновационную формулу - сочетание древесного угля (известного как отбеливающий ингредиент) и касторового масла, не содержит фтора, изготовлена ​​из инновационных натуральных материалов для отбеливания зубов, способствует удалению налета и поддерживает здоровый и свежий вид десен.



Важно отметить, что коэффициент эрозии этой у пасты низкий по сравнению с другими отбеливающими пастами, паста не повреждает защитный слой зуба. Длительное использование пасты удалит пятна и вернет зубам естественную белизну.



Зубная паста для детей Babble Gum со вкусом жевательной резинки - ваши дети заслуживают нежной, натуральной и полезной зубной пасты с любимым вкусом.





Продукция компании распространяется в Израиле компанией Bebalance Ltd., входящей в группу New Cinema, которой принадлежит обувная сеть WeShoes, выбирающая по всему миру и привозящая в Израиль самые продвинутые марки обуви.



У Himalaya есть много других интересных косметических и парфюмерных продуктов, о которых можно узнать на сайте - https://www.himalayail.com/



Приобрести косметику можно на сайте, и в каждом из 84 магазинов сети WeShoes по всей стране.



@himalaya_il