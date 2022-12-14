



Apple позволит установить приложения без App Store: изменения появятся в iOS 17

Компания Apple планирует разрешить использование альтернативных магазинов приложений на своих устройствах iPhone и iPad, являющихся частью масштабных изменений, направленных на соблюдение строгих требований Европейского Союза, которые начнут полноценно действовать в 2024 году, сообщает Bloomberg.



Сотрудники отдела разработки ПО и сервисов работают над открытием ключевых элементов платформ Apple. В рамках изменений клиенты смогут загружать стороннее программное обеспечение на свои iPhone и iPad, не используя App Store, обходя ограничения Apple и комиссию в размере 30%, которую она взимает за покупки в приложениях. Изменения появятся в iOS 17.



Так нововведение со стороны Apple должно стать ответом на законы ЕС, направленные на выравнивание условий для сторонних разработчиков и улучшение цифровой жизни потребителей. В течение многих лет регуляторы и разработчики программного обеспечения жаловались на то, что Apple и Google, управляющие двумя крупнейшими магазинами мобильных приложений, обладают слишком большой властью.



Новый европейский закон, получивший название “Закон о цифровых рынках”, вступил в силу с 1 ноября этого года, но компании не обязаны соблюдать все правила до 2024 года. Чиновники США и других стран настаивали на принятии подобных законов, но пока решения не приняли.



Закон требует от технологических компаний разрешить установку сторонних приложений и разрешить пользователям легче изменять настройки по умолчанию. Правила требуют, чтобы службы обмена сообщениями работали вместе и чтобы внешние разработчики получали равный доступ к основным функциям в приложениях и сервисах.



Законы распространяются на технологические компании с рыночной оценкой не менее 75 миллиардов евро и не менее 45 миллионами ежемесячных пользователей в рамках ЕС.



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