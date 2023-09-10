



16 и 17 сентября пройдет семейный Фестиваль «Сказки Тысячи и одной ночи»





В дни праздника Рош ха-Шана проект « Рыцари Израиля» приглашает на Международный Фестиваль «Сказки Тысячи и одной ночи», который пройдет в самом центре страны в поселке Неве-Шалом (возле монастыря Латрун).



Где кривая монгольская сабля может встретиться с классическим оружием суровых хазарских воинов и тяжелой болонской шпагой европейского рыцаря?

Где украинские амазонки в зрелищных боях могут сойтись с еврейскими бойцами?

Где восточные напевы могут сменять зажигательные грузинские мотивы, а тягучие танцы живота – стремительные движения джигитовки?

Где может переплестись сказка и академическая история?

Где наши дети смогут создать собственную «Лампу Алладина» или стать одним из сорока разбойников Али-Бабы?

Такого Израиль, действительно, еще не видел!



Очередной проект «Рыцарей Израиля» «Сказки тысяча и одной ночи» по культурному и географическому диапазону затмит все прошлые фестивали. От Монголии до Индии и Персии. От Хазарского царства до Средиземноморья и Георгии! Рыцарские бои и военные лагеря, музыка и танцы, кукольный театр и Восточный базар, детские мастер-классы и сказочные фотозоны ждут гостей на Праздник Рош ха-Шана.



Впервые в Израиле выступают бойцы украинского клуба «Шарухань», который специализируется на реконструкции периода Золотой Орды. У зрителей будет действительно уникальная возможность увидеть чем же были так сильны монгольские воины и почему им удалось победить войска других стран. Будут ли они также успешны на турнирах в Израиле?



Тем более, что им будут противостоять бойцы клуба « Еврейской военной традиции», которые в том числе специализируются на реконструкции периода Хазарского Царства.



Впрочем, зрители смогут насладиться и классическими европейскими рыцарями и их зрелищными боями. Для гостей подготовлена разнообразная музыкальная программа. От вокально- инструментального ансамбля « Чвенебуреби» из Георгии до восточных танцев в исполнении чемпионок Европы, Израиля и Украины.



Оригинальные мастер-классы для детей понравятся и девочкам, и мальчикам. Все они посвящены восточным сказкам и их герои хорошо известны.

Восточный базар Фестиваля – это более 50 ремесленников и их авторские изделия из кожи, стекла, керамики, войлока, шелка, дерева и металла. Сумки, посуда, игрушки, свечи, ароматическое мыло, ювелирные украшения специально подготовлены к этому мероприятию.



Арабский ресторан поселка Неве-Шалом также приготовил праздничное аутентичное меню для гостей Фестиваля. Вы сможете насладиться теми же явствами, что вкушали царь Шахрияр и его прекрасная Шахерезада.



И сюрприз Фестиваля!



В этом году организаторы Ирина Козлинская и Григорий Тамар предлагают кроме 4 семейных представлений, еще и одно для взрослых.



Только 16 сентября в в 17.00 пройдет вечер для взрослых «Четыре стихии». Романтичный ужин, приготовленный арабскими поварами под музыку грузинского ансамбля и музыки Средиземноморья в исполнении израильских групп, вся сакральность и чувственность танцев живота, а также специальная рыцарская программа ждут вас на праздничном вечере!



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Фотографии Александра Ханина