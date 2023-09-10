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16 и 17 сентября пройдет семейный Фестиваль «Сказки Тысячи и одной ночи» | Фото: Александр Ханин
10.09.2023 11:52 MIGnews

16 и 17 сентября пройдет семейный Фестиваль «Сказки Тысячи и одной ночи»



В дни праздника Рош ха-Шана проект « Рыцари Израиля» приглашает на Международный Фестиваль  «Сказки Тысячи и одной ночи», который пройдет в самом центре страны в поселке Неве-Шалом (возле монастыря Латрун). 

Где кривая монгольская сабля может встретиться с классическим оружием суровых хазарских воинов и тяжелой  болонской шпагой европейского рыцаря?
Где украинские амазонки в  зрелищных боях  могут сойтись с еврейскими  бойцами? 
Где восточные напевы  могут сменять зажигательные грузинские мотивы, а тягучие танцы живота – стремительные движения  джигитовки?
Где  может переплестись сказка и  академическая история?
Где наши дети смогут создать собственную «Лампу Алладина» или стать одним из сорока разбойников Али-Бабы?
Такого Израиль, действительно, еще не видел!

Очередной проект «Рыцарей Израиля» «Сказки тысяча и одной ночи» по культурному и географическому диапазону затмит все прошлые  фестивали. От  Монголии до Индии и Персии. От Хазарского царства до Средиземноморья и Георгии!  Рыцарские бои и  военные лагеря, музыка и танцы, кукольный театр и Восточный базар, детские мастер-классы и сказочные фотозоны ждут гостей на Праздник Рош ха-Шана.

Впервые в Израиле выступают бойцы украинского клуба «Шарухань», который специализируется на реконструкции периода Золотой Орды. У зрителей будет действительно уникальная возможность увидеть  чем же были так сильны монгольские воины и почему им удалось победить  войска других стран. Будут ли они также успешны на турнирах в Израиле?

Тем более, что им будут противостоять бойцы клуба  « Еврейской военной традиции», которые в том числе специализируются на реконструкции периода Хазарского Царства.

Впрочем, зрители смогут насладиться и классическими  европейскими  рыцарями и  их зрелищными боями. Для гостей подготовлена  разнообразная музыкальная программа. От вокально- инструментального ансамбля « Чвенебуреби» из Георгии до  восточных танцев в исполнении чемпионок Европы, Израиля и Украины.

Оригинальные мастер-классы для детей понравятся и девочкам, и мальчикам. Все они посвящены восточным сказкам и их герои  хорошо известны.
Восточный базар Фестиваля – это более 50 ремесленников и их  авторские изделия из кожи, стекла, керамики, войлока, шелка, дерева и металла. Сумки, посуда, игрушки, свечи, ароматическое мыло, ювелирные украшения специально подготовлены к  этому мероприятию.

Арабский ресторан поселка Неве-Шалом также приготовил праздничное аутентичное меню для гостей Фестиваля. Вы сможете насладиться теми же явствами, что вкушали царь Шахрияр и его прекрасная Шахерезада.

И сюрприз Фестиваля!

В этом году организаторы Ирина Козлинская и Григорий Тамар предлагают кроме  4 семейных представлений, еще и одно для взрослых.

Только 16 сентября в  в 17.00  пройдет вечер для взрослых «Четыре стихии». Романтичный ужин, приготовленный арабскими поварами под музыку грузинского ансамбля и музыки Средиземноморья в исполнении израильских групп, вся сакральность и чувственность танцев живота, а также специальная рыцарская программа ждут вас на праздничном  вечере!

Подробности https://did.li/-elefl

Фотографии Александра Ханина

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